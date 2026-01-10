La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que desean visitar Estados Unidos. A menos que se disponga de una exención para su tramitación, las autoridades la exigirán como parte de los permisos obligatorios para ingresar al país, donde el oficial de CBP llevará a cabo el control pertinente.

En este contexto, el Departamento de Estado enfatiza la relevancia de proteger las páginas de visa de cada pasaporte. Ante daños o laceraciones, este documento se considerará inválido de forma automática, lo que imposibilitará a su portador de realizar el viaje.

Estados Unidos anulará la visa americana de extranjeros que presenten este documento

Las autoridades especifican que las visas que no se encuentran presentes en el pasaporte donde fueron emitidas pierden automáticamente su validez y, en estos casos, es necesario tramitar un nuevo ejemplar en una embajada o consulado de Estados Unidos.

En estos casos, la instrucción es viajar con ambos pasaportes: el viejo con la visa americana válida y el nuevo. El oficial de CBP realizará la inspección y, si habilita el ingreso al país, el sello de admisión estará acompañado de la inscripción “VIOPP”, que indica que la visa está en otro pasaporte.

Por ejemplo, el Departamento de Estado advierte sobre jamás intentar remover una visa válida de un pasaporte vencido para colocarla en el nuevo documento migratorio. “Si lo hace, su visa ya no será válida” , se afirma.

Razones adicionales para la revocación de visas americanas en Estados Unidos

Además de asegurar su integridad en el pasaporte, es crucial para la conservación de la visa americana respetar las actividades para las que tiene alcance. Por ejemplo, una visa de turismo no puede ser utilizada para aceptar empleo o para adquirir artículos destinados a la reventa. Estas acciones podrían comprometer su validez.

Respetar los períodos autorizados de entrada y salida es otro aspecto fundamental, ya que al excederlos, el viajero se encontrará fuera de estatus y su visa será automáticamente anulada .

En tales circunstancias, la ley INA no solo prohíbe el uso de la visa americana para futuros viajes, sino que, dependiendo del tiempo que la persona haya permanecido indocumentada, establece que podría volverse inelegible para tramitar una nueva hasta por 10 años a futuro.