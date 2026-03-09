El calendario del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, -uno de los más grandes de Estados Unidos- confirma que los estudiantes de escuelas tanto primaria como secundaria tendrán varios días de vacaciones en marzo gracias al receso de primavera. De acuerdo con el cronograma académico publicado, el Spring Break se extenderá del lunes 16 al viernes 20 de marzo, período en el que no habrá clases para alumnos ni trabajo para la mayoría de los docentes. El calendario escolar fija que el receso de primavera tendrá lugar durante 5 días consecutivos, iniciando el 16 de marzo y finalizando oficialmente el viernes 20. Durante ese período, las escuelas permanecen cerradas para estudiantes. No obstante, en el caso de los docentes, quienes trabajen durante 12 meses deberán continuar con sus actividades, pero en horarios especiales. Si bien las vacaciones terminan el 20, las escuelas recién renuevan su actividad el martes 24, dado que el lunes 23 será día destinado a la capacitación docente. El ciclo escolar continuará con algunos días festivos y cierres ya programados en el calendario. Entre las fechas destacadas se encuentran Es esencial que las familias consulten el calendario escolar de cada distrito para mantenerse informadas sobre descansos y fechas sin clases durante el ciclo lectivo.