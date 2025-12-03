El premio mayor de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos, continúa en aumento. Para este martes, 2 de diciembre de 2025, el pozo acumulado ha llegado los 90 millones de dólares. Conoce cómo jugar, cuántas cifras debes acertar y cuáles han sido los números ganadores del sorteo del día.

Estos son los números ganadores del Mega Millions de este martes

Las cifras ganadoras del último sorteo son 17 25 26 53 60 y el 16 por el MegaBall. Por otro lado, para aquellos han optado por activar el número multiplicador por un importe adicional, el Megaplier es el -1x.

Fuente: narrativas-us

¿Cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions?

El siguiente sorteo del Mega Millions en Estados Unidos se realizará el viernes, 5 de diciembre de 2025 a las 23.00 horas. Las personas que quieran verlo en directo podrán hacerlo en el canal oficial de YouTube de la lotería.

¿Cuántos números tengo que acertar para ganar al Mega Millions?

5 aciertos y el Mega Ball: premio mayor

5 aciertos: $1.000.000 de dólares

4 aciertos y el Mega Ball: $10,000

4 aciertos: 500

3 aciertos + Mega Ball: 200

3 aciertos: 10

2 aciertos y el Mega Ball: 10

1 acierto y el Mega Ball: 4 dólares

Mega Ball: 2 dólares.

Fuente: narrativas-us

¿Cuándo se juega al Mega Millions?

Las personas que quieran participar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25.

¿Cómo cobro mi premio si gané al Mega Millions?

El ganador del primer premio podrá escoger entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado.

Recomendaciones para los jugadores de Mega Millions

Expertos advierten sobre la importancia de establecer límites claros al jugar, ya que esto puede prevenir la ludopatía. Es fundamental no gastar más de lo que se puede permitir y evitar el uso de juegos de azar como una forma de escape emocional.

Además, se recomienda buscar información y recursos sobre el juego responsable. Para quienes necesiten ayuda, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece apoyo a través del número 1-800-GAMBLER.