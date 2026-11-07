El pronóstico para el fin de semana anuncia riesgos en ciertas zonas del noreste de Estados Unidos.

Un nuevo temporal llegará al noreste de Estados Unidos durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, con lluvias intensas en distintas localidades, un marcado descenso de las temperaturas y posibles inundaciones que podrían complicar la circulación.

El fenómeno afectará principalmente a sectores del Atlántico medio y Nueva Inglaterra, aunque la cantidad de lluvia variará según la zona.

Pronóstico de fin de semana: ¿qué se espera?

El noreste de Estados Unidos tendrá un cambio en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana del 7 y el 8 de noviembre. Después de varias semanas de tiempo seco y temperaturas más cálidas de lo habitual, un sistema de lluvias avanzará sobre la región y traerá un ambiente más frío.

Según AccuWeather, las precipitaciones comenzaron a extenderse durante la segunda mitad de la semana y podrían continuar durante el fin de semana en distintas localidades del noreste.

El descenso de las temperaturas es más notorio desde el viernes, aunque no se espera la llegada de aire ártico. En las zonas del interior, las máximas estarán entre los 40 y 50 °F (4 y 10 °C), mientras que cerca de la costa del Atlántico medio podrían alcanzar entre 50 y 60 °F (10 y 16 °C) .

El pronóstico para el fin de semana anuncia riesgos en ciertas zonas del noreste de Estados Unidos. Shutterstock

¿En qué zonas de Estados Unidos impactará el temporal?

Desde el sábado, las lluvias podrían continuar en distintas zonas del noreste. Las precipitaciones más intensas podrían afectar el sudeste de Virginia, la península de Delmarva, Nueva Jersey, Long Island, Nueva York y el sudeste de Massachusetts. Estas zonas también tendrán mayor riesgo de inundaciones repentinas.

Nueva York, Filadelfia, Washington D. C. y Boston también podrían registrar lluvias, aunque la cantidad de agua será diferente en cada ciudad.

¿Qué otros peligros acompañarán a la lluvia?

Las fuertes precipitaciones podrían provocar inundaciones en calles y rutas, especialmente en las zonas donde se acumule mucha agua.

También habrá que tener cuidado al conducir, ya que las hojas mojadas sobre el pavimento pueden hacer que los vehículos pierdan adherencia y provocar accidentes.

Además, podrían registrarse vientos fuertes y una importante baja de las temperaturas. En las zonas más elevadas, incluso podrían caer algunos copos de nieve mezclados con la lluvia.

¿Qué regiones tendrán un descanso de las lluvias?

Algunas localidades de la costa podrían recibir menos precipitaciones si las lluvias más intensas se desplazan hacia el océano Atlántico.

En esas zonas podrían aparecer períodos sin lluvia y algunos momentos de sol. Sin embargo, las condiciones dependerán de cómo avance el sistema durante el fin de semana.