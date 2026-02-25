La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció recientemente la implementación de tecnología Mejorada de Procesamiento de Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia: uno de los principales centros de conexión con los que cuenta el país. Esto introduce un sistema de “captura automática” para verificar de manera agilizada la identidad de los estadounidenses que llegan al país desde el extranjero. Mediante comparación facial avanzada y software biométrico, la tecnología brinda una experiencia sin contacto con menos pasos. CBP indica que esta herramienta tiene entonces como objetivo final mantener el nivel de seguridad mientras reduce los tiempos de procesamiento. Cuando un ciudadano estadounidense arriba a la zona de inspección, las cámaras operadas por agentes de CBP capturan una imagen en vivo utilizando tecnología de comparación facial. El sistema compara la fotografía con imágenes ya almacenadas por la agencia, como la del pasaporte, verificando la identidad, su estatus de ciudadano y generando un registro. Ya está disponible en otros 15 aeropuertos de Estados Unidos y diversos puntos de entrada marítimos.