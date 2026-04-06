China impulsa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo con la construcción de un tren bala submarino que unirá dos ciudades estratégicas a través del mar. La obra busca reducir drásticamente los tiempos de viaje y mejorar la conexión entre dos zonas clave para el transporte de pasajeros y mercancías. El plan contempla una red ferroviaria de alta velocidad bajo el agua que atravesará el Mar de Bohai para conectar Dalian con Yantai, dos puntos importantes del noreste del país. Si se concreta según lo previsto, el recorrido pasará de varias horas a apenas unos minutos. El megaproyecto, conocido como Bohai Strait Tunnel, prevé una conexión de aproximadamente 123 kilómetros y una velocidad operativa cercana a los 250 km/h. Gracias a esa capacidad, el viaje entre ambas ciudades podría completarse en solo 40 minutos. Actualmente, trasladarse entre estas dos penínsulas implica recorridos mucho más extensos por tierra o por ferry. Por eso, el objetivo central de esta obra es acelerar la movilidad, reducir costos logísticos y fortalecer el intercambio comercial en la región. El diseño incluye tres galerías paralelas, dos destinadas al paso de trenes y una tercera para tareas de mantenimiento y emergencias. Además, el sistema estará integrado a la red ferroviaria china para permitir una conexión fluida entre los tramos terrestres y submarinos. Entre los mayores desafíos técnicos aparecen la impermeabilización, la ventilación y la seguridad en una zona con condiciones geológicas complejas. Por eso, el proyecto también contempla sensores, monitoreo en tiempo real y protocolos especiales de evacuación. Aunque el anuncio ya despertó interés internacional, el tren bala submarino todavía no fue inaugurado ni está en funcionamiento. En este momento, el proyecto continúa en fase de planificación y evaluación técnica. Según las proyecciones difundidas, la obra podría entrar en operación hacia 2035, con la intención de convertirse en una de las conexiones ferroviarias más impactantes del mundo y en una pieza clave para el desarrollo logístico de China.