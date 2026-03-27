A medida que se acerca el Mundial 2026, una nueva medida migratoria de Estados Unidos genera fuerte preocupación entre aficionados y organizadores. La administración de Donald Trump confirmó que podría exigir el pago de una fianza de USD 15.000 a ciudadanos de determinados países para ingresar al país durante el torneo. La medida se enmarca dentro del programa “Visa Bond”, impulsado por el Departamento de Estado, que establece requisitos adicionales para la obtención de visas en ciertos casos. El programa “Visa Bond” funciona como un sistema de garantía económica para algunos solicitantes de visa. En la práctica, se exige el pago de una fianza de entre USD 5.000 y USD 15.000. El dinero se devuelve si el viajero respeta las condiciones de su visa o se pierde si la persona permanece ilegalmente en el país. Esto implica que tanto los hinchas como otros viajeros provenientes de estos países podrían verse obligados a cumplir con este requisito para ingresar a Estados Unidos. Ante este escenario, la FIFA inició gestiones para negociar con el Gobierno estadounidense. El objetivo es: