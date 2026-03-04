Las normas federales de transporte en Estados Unidos especifican en qué situaciones ciertos conductores podrían quedar automáticamente descalificados para circular. En la regulación federal (§ 391.15) se especifica la lista de infracciones que pueden causar la suspensión de la licencia de conducir y, consecuentemente, el derecho a manejar este tipo de vehículos. La normativa establece las situaciones en las que una licencia comercial puede quedar descalificada y, por lo tanto, su portador La descalificación ocurre oficialmente cuando su licencia es revocada, suspendida o se retira o niega el permiso de conducción. De acuerdo con la ley federal existe una lista específica de infracciones que impiden continuar conduciendo vehículos comerciales, como El tiempo de descalificación varía en función de la gravedad y de la reincidencia. Durante la primera infracción, la inhabilitación dura un año, aunque puede reducirse a seis meses en determinados casos específicos. De reincidir, la descalificación aumentará a 3 años, limitando incluso por más tiempo la prohibición de circular.