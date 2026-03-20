En línea con la norma “Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de Estados Unidos”, ahora todos los viajeros considerados “no ciudadanos” deben atravesar un control de seguridad basado en datos biométricos para ingresar o salir del país. Este proceso, que es realizado por funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y en el que se utilizan cámaras con tecnología especial, desde diciembre del año pasado se aplica de manera general para extranjeros, dado que se eliminaron las excepciones que antes existían por ejemplo para funcionarios o ciudadanos canadienses. Según lo explica CBP, la tecnología utilizada consta de una comparación biométrica facial: se contrastan en vivo los rasgos faciales de la persona con la foto de los documentos de viaje que utilizó para verificar su identidad El proceso se realiza en tres pasos clave Aunque los ciudadanos estadounidenses pueden formar parte del programa, su participación es opcional. De involucrarse, sus fotografías serán descartadas en un plazo de 12 horas. En el caso de los no ciudadanos, sus fotos se conservan por hasta 75 años en el Sistema de Gestión Biométrica de Identidad (IDENT), y serán prueba de que se cumplieron las medidas protocolares de seguridad.