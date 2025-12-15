La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que no solo habilita la conducción legal, sino que además se utiliza como una credencial para verificar la identidad de una persona. Una nueva política suspende y elimina las licencias de quienes realizan esta modificación.

Obtener la suspensión de la licencia puede provocar dificultades para volver a obtener el trámite. Es importante que cada conductor sepa con atención las reglas que rigen en su respectivo estado.

Confirmado: eliminan las licencias de conducir de las personas que no cumplen este requisito

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Virginia detalla un protocolo específico que deben cumplir aquellos conductores que modifican su dirección de domicilio.

"Si cambia su dirección de residencia o dirección postal a una dirección fuera de Virginia, el DMV puede cancelar su licencia de conducir o tarjeta de identificación con fotografía“, se lee en el sitio web del estado.

Las autoridades de Virginia suspenden la licencia de conducir de quienes modifican la dirección de su domicilio. Fuente: Archivo.

De esta forma, es importante que todos los residentes de Virginia sepan que percibirán la suspensión de su licencia si colocan como domicilio principal una dirección fuera del estado.

Puede adquirir una nueva licencia de conducir o una tarjeta de identificación con foto que muestre el cambio de domicilio. También puede obtener una tarjeta de registro del vehículo revisada .

¿Quiénes están exentos de perder su licencia?

Las autoridades de DMV de Virginia explican que se pueden realizar excepciones sobre determinados grupos de personas. En este caso, personal militar en servicio activo y para residentes de Virginia que trabajan fuera del estado.