En Estados Unidos, la custodia de los menores puede ser revisada o modificada por los tribunales cuando se detectan situaciones que ponen en riesgo su bienestar. Las autoridades federales y estatales advierten que existen circunstancias específicas en las que un padre o madre podría perder automáticamente la custodia legal de sus hijos. El sistema de protección infantil y los tribunales de familia tienen la facultad de intervenir cuando consideran que el menor no se encuentra en un entorno seguro o cuando uno de los padres incumple obligaciones legales fundamentales. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) y su portal de información sobre bienestar infantil, los servicios de protección infantil pueden iniciar investigaciones cuando reciben reportes de situaciones que podrían constituir abuso o negligencia. Estas investigaciones suelen ser llevadas adelante por agencias estatales conocidas como Child Protective Services (CPS), que trabajan en coordinación con tribunales de familia y autoridades locales. Según el Child Welfare Information Gateway, una plataforma oficial del gobierno estadounidense, la intervención del sistema de protección infantil puede ocurrir cuando se detectan factores que ponen en peligro la seguridad o el desarrollo del menor. Entre las situaciones que pueden desencadenar la intervención de las autoridades se encuentran: Cuando estos casos son confirmados, los tribunales pueden ordenar medidas de protección que van desde supervisión obligatoria hasta la remoción del menor del hogar. En los casos más graves, los tribunales pueden decidir que el menor sea trasladado temporalmente a otro entorno seguro mientras se desarrolla el proceso judicial. Esto puede implicar que el niño sea colocado con: El objetivo principal de estas medidas es proteger el bienestar del menor mientras se determina la mejor solución a largo plazo. Los tribunales de familia analizan distintos factores antes de tomar una decisión definitiva. Entre ellos se incluyen la estabilidad del hogar, el historial de cuidado del menor y la capacidad de cada padre para garantizar su seguridad. La legislación estadounidense establece que las decisiones sobre custodia deben basarse en el llamado “best interest of the child” o interés superior del menor. Este principio, aplicado en todos los estados, busca garantizar que las resoluciones judiciales prioricen la seguridad, salud y desarrollo del niño por encima de cualquier otro factor. Las autoridades recuerdan que las intervenciones del sistema de protección infantil no tienen como objetivo separar familias de manera permanente, sino garantizar que los menores crezcan en entornos seguros. En muchos casos, los tribunales ordenan programas de apoyo, tratamiento o supervisión para que los padres puedan recuperar la custodia una vez que se resuelvan los problemas detectados.