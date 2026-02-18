El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial las reglas que todos los residentes deben cumplir al adquirir la propiedad de un coche. En estas situaciones, se debe completar una inspección de seguridad obligatoria como requisito esencial para poder circular y, en ese sentido, contar con la pegatina de inspección adecuadamente colocada en el frente es esencial para evitar cualquier tipo de multa. Este tipo de controles tienen como objetivo examinar el funcionamiento de, por ejemplo, cinturones de seguridad, frenos, la dirección del auto, la suspensión, el chasis, los neumáticos o las luces. En caso de que la gestión no se haya realizado o la pegatina no se encuentre expuesta bajo las condiciones requeridas para la circulación, se aplicará una multa de aparcamiento que variará en función del tiempo que se haya utilizado el vehículo fuera de regla. Esta sanción será de También se imponen multas si las pegatinas correspondientes están colocadas, pero caducadas: Cada multa tendrá un recargo obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en el caso de los tribunales municipales y de aldea. El tiempo y la forma en la que debe realizarse la inspección de vehículos al momento de transferir la propiedad depende directamente de la forma en la que se obtuvo el vehículo