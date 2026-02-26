Aprobar el examen teórico y práctico no siempre garantiza obtener una licencia de conducir en Estados Unidos. En varios estados, el Departamento de Vehículos Motorizados rechaza la emisión del documento incluso cuando el solicitante superó todas las pruebas exigidas, debido a requisitos migratorios que deben cumplirse antes de autorizar la credencial. El problema afecta principalmente a inmigrantes indocumentados que residen en estados donde la ley exige prueba de estatus migratorio legal para emitir la licencia. Aunque hayan aprobado el examen de manejo, el trámite puede quedar bloqueado si no presentan documentación válida ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). En estos estados, el DMV exige prueba de presencia legal en el país como condición obligatoria para emitir la licencia de conducir. Esto significa que, aun cuando el solicitante apruebe el examen escrito y la prueba práctica, la solicitud es rechazada si no cumple con los requisitos migratorios establecidos por ley estatal. Los estados donde actualmente no se permite emitir licencias a personas sin estatus migratorio legal incluyen En estos territorios, el sistema del DMV exige documentos como residencia permanente, visa válida o autorización de empleo. Sin esa documentación, el trámite no puede completarse aunque el solicitante haya demostrado saber conducir. La licencia de conducir no solo acredita la capacidad para manejar un vehículo, sino también la identidad y elegibilidad legal del solicitante. Por eso, en muchos estados la normativa exige verificación migratoria antes de emitir el documento oficial. El examen de manejo evalúa conocimientos de tránsito y habilidades prácticas, pero la emisión final depende de cumplir todos los requisitos administrativos. Si el solicitante no puede presentar prueba de estatus legal, el DMV rechaza la licencia incluso después de haber aprobado todas las evaluaciones. En contraste, otros estados sí permiten que inmigrantes indocumentados obtengan una licencia de conducir limitada para fines de manejo. En esos casos, el DMV acepta pasaporte extranjero, matrícula consular u otros documentos alternativos junto con prueba de residencia estatal. Sin embargo, estas licencias suelen estar marcadas como no válidas para identificación federal y no cumplen con los requisitos de la normativa REAL ID. Por ello, la posibilidad de conducir legalmente depende completamente de la legislación vigente en cada estado y de los requisitos establecidos por su DMV.