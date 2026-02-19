El pasaporte americano es un documento fundamental para todos los ciudadanos estadounidenses que deseen realizar viajes al exterior, pues las autoridades aeroportuarias lo solicitarán -generalmente con un mínimo de 6 meses de vigencia futura- como parte de los requisitos obligatorios. En ese sentido, resguardar su validez es esencial para evitar inconvenientes administrativos. No obstante, el Departamento de Estado señala en su sitio web oficial a quienes deban actualizar este documento que, ciertos ejemplares, por el año en el que fueron originalmente emitidos, no sólo que ya no son considerados aceptables para viajar sino que tampoco califican para el trámite de renovación. Las autoridades especifican que la libreta pasaporte cuenta con una validez total de 10 años y sólo puede ser renovada de manera tradicional dentro de los 15 años posteriores a su emisión. De tener en mano un ejemplar más antiguo, será necesario realizar el trámite nuevamente como si nunca se hubiera gestionado un pasaporte en primer lugar. Tampoco califican para la renovación aquellos pasaportes De acuerdo con el Departamento de Estado, en estos casos los pasos a seguir son