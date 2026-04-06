Sin despliegues militares visibles, China ejecutó una maniobra inédita: una flota masiva de embarcaciones civiles formó una estructura de más de 200 millas en aguas estratégicas, en lo que analistas ya describen como una nueva forma de poder en el mar. La operación, detectada a través de datos satelitales y sistemas de seguimiento marítimo, no solo sorprendió por su escala, sino por su mensaje: el control del territorio ya no depende únicamente de buques de guerra. Según distintos análisis, alrededor de 1.400 barcos pesqueros chinos se organizaron en una formación compacta que se extendió por unos 320 kilómetros en el Mar de China Oriental. La disposición no fue aleatoria: las embarcaciones formaron líneas y estructuras geométricas que obligaron incluso a buques comerciales a modificar su trayectoria para evitar la zona. Este tipo de despliegue, poco habitual en actividades pesqueras, llamó la atención de expertos internacionales. La magnitud y coordinación de la maniobra no tiene precedentes recientes y demuestra una capacidad logística difícil de igualar. Algunos especialistas ya hablan de una “muralla marítima”, una especie de barrera flotante que puede condicionar el tránsito en rutas clave sin necesidad de acciones militares directas. Lo más llamativo del operativo es que no se trató de una flota militar tradicional. Las embarcaciones utilizadas eran, en apariencia, barcos pesqueros comunes. Sin embargo, diversos informes señalan que forman parte de lo que se conoce como milicia marítima china, un sistema que combina actividad civil con objetivos estratégicos del Estado. Este modelo permite a China operar en zonas sensibles sin escalar formalmente un conflicto, manteniendo una especie de “zona gris” entre lo civil y lo militar. En este contexto, la formación de estas barreras podría servir como ensayo para escenarios más complejos, como bloqueos navales o control de áreas en disputa. El despliegue ocurre en medio de crecientes tensiones en Asia, especialmente en torno a Taiwán y rutas marítimas clave. Analistas advierten que estas maniobras podrían ser una prueba de capacidad para restringir accesos estratégicos sin recurrir a la fuerza directa. Además, el uso de miles de barcos coordinados abre un nuevo capítulo en la geopolítica: el de las operaciones híbridas, donde lo civil se convierte en herramienta de presión internacional.