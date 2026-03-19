El Registro de Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) indica a todos los conductores a través de su sitio web oficial cuáles son los motivos frecuentes por las que una licencia de conducir puede ser revocada. Entre las causas comunes se encuentra la infracción habitual de las leyes de tránsito en el estado, pues cuando esto ocurre las autoridades tienen potestad para cancelar el permiso de conducción durante 5 años. De acuerdo con lo explicado por las autoridades, para el estado una persona considerada como infractora habitual de tránsito es aquella que dentro de los últimos 5 años acumuló 15 infracciones de tránsito en las que se evaluaron puntos o tres infracciones graves. Algunas de las infracciones comunes son “En caso de que cualquiera de estas situaciones tenga lugar, su permiso de conducción será revocado durante 5 años”, indican las autoridades. Según se explica, una vez se haya completado el período desde la entrada en vigor de la revocación, el conductor puede pedir que su licencia vuelva a habilitarse. Para esto, tendrá que solicitar una prueba de matrícula en una escuela de Mejora Avanzada de Conducción (ADI) y pagar las tasas correspondientes.