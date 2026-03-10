El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (DMV) establece claramente en su sitio web oficial cuáles son las normas que todos los conductores deben seguir para poder renovar la matrícula de su coche por correo y habilitarlo así a continuar circulando. En ese sentido, las autoridades detallaron cuáles son los requisitos documentales que los conductores deben cumplir de forma obligatoria al momento de realizar esta gestión. Una de las vías más comunes para cumplir con la renovación es hacerlo por correo, enviando los siguientes documentos obligatorios a la oficina de impuestos del condado Sin cumplir con estos requisitos, las autoridades no podrán emitir un nuevo registro de circular. El DMV informó que el “clásico” portal online para la renovación del registro vehicular dejó de funcionar oficialmente, por lo que no todos los servicios de registro se encuentran disponibles en este momento. No obstante, quienes sean elegibles para realizar su renovación completamente en línea aún podrán hacerlo usando Texas by Texas (TxT). Una vez se haya ingresado al portal, es necesario gestionar un perfil personal (o ingresar al suyo) y asociar su vehículo al sistema. En el caso de vehículos comerciales o gubernamentales, esta gestión debe llevarse a cabo en una oficina de manera obligatoria.