Estados Unidos confirmó un nuevo requisito para viajar en avión que impacta directamente en los pasajeros: quienes no puedan mostrar un papel en particular antes de subir al avión deberán pagar una multa sin precedentes para poder continuar con el proceso de embarque. La medida ya está en vigor y forma parte de un refuerzo en los controles de identidad en aeropuertos. La decisión fue oficializada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que implementó un sistema alternativo pago para quienes no presenten una identificación válida. El objetivo es garantizar la verificación de identidad antes de ingresar a los controles de seguridad, aunque esto implique costos adicionales y posibles demoras. Desde el 1 de febrero de 2026, todos los pasajeros que no presenten una identificación aceptable deben pagar u$s 45 para acceder al sistema TSA ConfirmID, una verificación alternativa que permite volar sin el documento requerido. Este pago habilita un proceso especial de validación de identidad con una duración de hasta 10 días, aunque las autoridades advierten que quienes opten por esta vía podrían enfrentar demoras adicionales e incluso perder sus vuelos si no completan el proceso a tiempo. Para evitar pagar esta multa, los pasajeros deben presentar una identificación válida aprobada por la TSA. El documento más común es la licencia REAL ID, aunque existen otras alternativas aceptadas a nivel federal. Entre las principales opciones válidas se encuentran: Las autoridades remarcan que más del 94% de los viajeros ya cumplen con estos requisitos, pero advierten que quienes no lo hagan deberán someterse al proceso pago, con controles más estrictos y tiempos de espera más largos en los aeropuertos.