La tensión internacional vuelve a escalar y crecen las preocupaciones sobre un posible conflicto de alcance global. En este contexto, expertos señalan que existen puntos estratégicos cuya importancia económica y energética es tan grande que podrían condicionar cualquier decisión militar, marcando límites claros incluso para las principales potencias. Ubicada en el Golfo Pérsico, la Isla de Kharg es considerada uno de los activos más sensibles de Irán, ya que por allí circula aproximadamente el 90% de sus exportaciones de petróleo. Su importancia es tal que cualquier ataque podría tener consecuencias inmediatas en la economía global. Entre sus características más relevantes: A pesar de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, expertos sostienen que atacar la isla de Kharg implicaría riesgos demasiado altos. Las principales razones son: