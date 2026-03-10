El pasaporte americano es un documento esencial para todas las personas que deseen viajar al exterior, pues las autoridades lo solicitan como parte de las identificaciones de presentación obligatoria para habilitar traslados internacionales. En ese sentido, el Departamento de Estado especificó en su sitio web oficial a quienes deban la manutención infantil, que cuando se supere un monto específico de deuda, se prohibirá la tramitación de esta identificación internacional. De acuerdo con lo informado por las autoridades, quienes deben 2,500 dólares o más de manutención infantil no son elegibles para recibir un pasaporte estadounidense. Según se explica, quienes presentaron sus documentos, pero tienen una deuda de esta índole, deberán seguir los pasos a continuación para obtener su pasaporte Para realizar el trámite desde cero, la documentación a presentar y las instancias que deben cumplirse son Cuando el trámite se esté procesando, una comunicación oficial se lo hará saber al solicitante.