En esta noticia

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen alertas por inundaciones en distintas regiones del país debido a las crecidas de rios y al aumento del caudal de algunos cursos de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) actualizó su mapa de advertencias y señaló que las zonas afectadas se encuentran en tres estados. El reporte oficial incluye incluye sectores de Florida, Iowa y Arizona, donde las inundaciones pueden afectar caminos, terrenos agrículas y áreas residenciales.

Protección radiológica.Cómo construir un refugio en casa para protegerse de una bomba nuclear: dónde ubicarlo y qué elementos no pueden faltar

Te puede interesar

Llega el tormentón de noviembre: una cortina de agua azotará estas zonas del noreste de Estados Unidos y hay alertas por posibles inundaciones repentinas

¿En qué estados de Estados Unidos rigen las alertasa por inundaciones?

En Florida, las advertencias alcanzan sectores cercanos a los ríos St. Johns y Peace, y las crecidas pueden afectar comunidades próximas a los cauces y provocar anegamientos en terrenos bajos. Entre las zonas mencionadas se encuentran los condados de:

  • Seminole.
  • Brevard.
  • Lake.
  • Volusia.
  • DeSoto.

En Iowa, las alertas incluyen sectores del río Iowa, cerca de Marengo, y del North Skunk River, próximo a Sigourney. Las inundaciones representan un riesgo para terrenos agrículas, caminos rurales y propiedade ubicadas cerca de los cursos de agua.

En Arizona, las advertencias están relacionadas con liberaciones de agua de las represas Tempe Town Lake y Granite Reef Dam. Los sectores afectados incluyen áreas próximas a los ríos Salt y Gila, donde el aumento del caudal puede comprometer cruces y caminos de baja altura.

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen alertas por inundaciones en distintas regiones del país debido a las crecidas de rios y al aumento del caudal de algunos cursos de agua.
Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen alertas por inundaciones en distintas regiones del país debido a las crecidas de rios y al aumento del caudal de algunos cursos de agua. Scherbinator

¿Qué recomendaciones dio el Servicio Meteorológico Nacional?

El NWS recomienda evitar las zonas inundadas y no intentar atravesar calles, rutas o caminos cubiertos de agua. Incluso cuando la profundidad no parece elevada, una corriente puede arrastras vehículos y poner en riesgo a sus ocupantes.

Como medidas de prevención se aconseja:

  • No conducir por caminos anegados.
  • Respetar las barricadas y los cortes de tránsito.
  • Mantenerse alejado de ríos y arroyos crecidos.
  • Evitar actividades recreativas cerca de los cursos de agua afectados.
  • Consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar.