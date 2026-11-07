Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen alertas por inundaciones en distintas regiones del país debido a las crecidas de rios y al aumento del caudal de algunos cursos de agua.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) actualizó su mapa de advertencias y señaló que las zonas afectadas se encuentran en tres estados. El reporte oficial incluye incluye sectores de Florida, Iowa y Arizona, donde las inundaciones pueden afectar caminos, terrenos agrículas y áreas residenciales.
¿En qué estados de Estados Unidos rigen las alertasa por inundaciones?
En Florida, las advertencias alcanzan sectores cercanos a los ríos St. Johns y Peace, y las crecidas pueden afectar comunidades próximas a los cauces y provocar anegamientos en terrenos bajos. Entre las zonas mencionadas se encuentran los condados de:
- Seminole.
- Brevard.
- Lake.
- Volusia.
- DeSoto.
En Iowa, las alertas incluyen sectores del río Iowa, cerca de Marengo, y del North Skunk River, próximo a Sigourney. Las inundaciones representan un riesgo para terrenos agrículas, caminos rurales y propiedade ubicadas cerca de los cursos de agua.
En Arizona, las advertencias están relacionadas con liberaciones de agua de las represas Tempe Town Lake y Granite Reef Dam. Los sectores afectados incluyen áreas próximas a los ríos Salt y Gila, donde el aumento del caudal puede comprometer cruces y caminos de baja altura.
¿Qué recomendaciones dio el Servicio Meteorológico Nacional?
El NWS recomienda evitar las zonas inundadas y no intentar atravesar calles, rutas o caminos cubiertos de agua. Incluso cuando la profundidad no parece elevada, una corriente puede arrastras vehículos y poner en riesgo a sus ocupantes.
Como medidas de prevención se aconseja:
- No conducir por caminos anegados.
- Respetar las barricadas y los cortes de tránsito.
- Mantenerse alejado de ríos y arroyos crecidos.
- Evitar actividades recreativas cerca de los cursos de agua afectados.
- Consultar las actualizaciones oficiales antes de viajar.