El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) actualizó su registro de inundaciones para este sábado 7 de noviembre.

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen alertas por inundaciones en distintas regiones del país debido a las crecidas de rios y al aumento del caudal de algunos cursos de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) actualizó su mapa de advertencias y señaló que las zonas afectadas se encuentran en tres estados. El reporte oficial incluye incluye sectores de Florida, Iowa y Arizona, donde las inundaciones pueden afectar caminos, terrenos agrículas y áreas residenciales.

¿En qué estados de Estados Unidos rigen las alertasa por inundaciones?

En Florida, las advertencias alcanzan sectores cercanos a los ríos St. Johns y Peace , y las crecidas pueden afectar comunidades próximas a los cauces y provocar anegamientos en terrenos bajos. Entre las zonas mencionadas se encuentran los condados de:

Seminole.

Brevard.

Lake.

Volusia.

DeSoto.

En Iowa, las alertas incluyen sectores del río Iowa, cerca de Marengo, y del North Skunk River, próximo a Sigourney. Las inundaciones representan un riesgo para terrenos agrículas, caminos rurales y propiedade ubicadas cerca de los cursos de agua.

En Arizona, las advertencias están relacionadas con liberaciones de agua de las represas Tempe Town Lake y Granite Reef Dam. Los sectores afectados incluyen áreas próximas a los ríos Salt y Gila, donde el aumento del caudal puede comprometer cruces y caminos de baja altura.

Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos mantienen alertas por inundaciones en distintas regiones del país debido a las crecidas de rios y al aumento del caudal de algunos cursos de agua. Scherbinator

¿Qué recomendaciones dio el Servicio Meteorológico Nacional?

El NWS recomienda evitar las zonas inundadas y no intentar atravesar calles, rutas o caminos cubiertos de agua. Incluso cuando la profundidad no parece elevada, una corriente puede arrastras vehículos y poner en riesgo a sus ocupantes.

Como medidas de prevención se aconseja: