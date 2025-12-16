Las autoridades estatales del Gobierno de Nueva York confirmaron que hay suspensiones y cancelaciones para los trámites relacionados a la licencia de conducir. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) estatal detalló todos los motivos detrás de las normativas.

Durante los últimos meses, las autoridades federales implementaron una gran cantidad de medidas sobre este documento con el fin de endurecer los procesos.

Fin de la licencia de conducir: Nueva York suspende estos trámites

De acuerdo a la información oficial del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York, se están gestando una serie de cancelaciones y suspensiones de trámites presenciales.

"Actualmente hay cancelaciones de exámenes prácticos o las oficinas del DMV están cerradas para servicios presenciales“, se lee en la advertencia sin especificar detalladamente los motivos. Las autoridades brindan, además, una lista de las sucursales que cierran temporalmente.

¿Cuáles son los condados más afectados?

Bronx: la oficina del DMV no brinda atención presencial de manera temporal y no realiza trámites en persona.

Queens: el centro de pruebas de Fresh Meadows reprogramó los exámenes de motocicleta previstos para mediados de diciembre y los trasladó a una fecha posterior.

Orange: el centro de pruebas CDL de Goshen postergó evaluaciones programadas a comienzos de diciembre, manteniendo el mismo horario original.

¿Cómo reprogramar un turno para la licencia de conducir?

Para reprogramar un turno, la persona debe ingresar al sistema de turnos del DMV del estado y accede con el código de confirmación que recibiste al sacar la cita. Desde allí puedes cambiar la fecha, el horario o la oficina sin costo adicional.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York anunció cancelaciones en sus servicios. Fuente: Archivo.

Si no se obtiene el código, puedes cancelar el turno y sacar uno nuevo con tus datos personales. El DMV recomienda hacer el cambio con anticipación para liberar el horario y evitar demoras en futuras citas.