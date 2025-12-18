El Departamento de Estado de EE.UU. comunicó recientemente un nuevo cambio en el trámite de las visas americanas de no inmigrante y de inmigrante, modificando la manera en la que puede solicitarse este documento.

Con la nueva normativa, ahora sólo pueden gestionar su entrevista consular quienes lo hagan en la Embajada de Estados Unidos o consulado de su país de residencia o nacionalidad, siendo este un requisito excluyente para acceder a la visa.

Estados Unidos cambió sus políticas: cómo debe tramitarse la visa americana de no inmigrante ahora

Desde principios de septiembre, el Departamento de Estado comunicó a todos los interesados en solicitar visas americanas de no inmigrante que la entrevista para completar este trámite debe programarse en la embajada o consulado de Estados Unidos ubicado en su país de residencia o de nacionalidad.

Esto limita la posibilidad de optar por hacerlo en sedes con citas anticipadas.

Cambiaron las reglas para tramitar la visa americana. Fuente: archivo.

“Los nacionales de países donde el gobierno estadounidense no realiza operaciones rutinarias de visado deben solicitar en la embajada o consulado designados, salvo que su residencia sea en otro lugar”, indican las autoridades. En ese sentido, la lista de ubicaciones designadas fue actualizada el 12 de diciembre para estas locaciones, que pueden ubicarse clicando aquí.

Es importante señalar que quienes deban gestionar su visa americana fuera de su país de residencia o nacionalidad tendrán que esperar “mucho más tiempo” para que se les agende una cita con el oficial consular.

Cambios ya vigentes para solicitantes de la visa de inmigrante

En línea con esta medida, desde inicios del mes pasado los solicitantes de visado de inmigrante también están siendo programados para su entrevista en el distrito consular que se designó a su país de residencia, aunque adicionalmente cuentan con la opción de solicitar en su país de nacionalidad si así lo desean.