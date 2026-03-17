El uso de la Real ID en Estados Unidos comienza a convivir con una alternativa digital que gana terreno en aeropuertos y controles oficiales. Se trata de un nuevo documento “de bolsillo” disponible en el celular, que ya es válido en cientos de puntos de verificación y promete agilizar los procesos de identificación en todo el país. Este sistema, basado en licencias de conducir móviles (mDL) y documentos digitales, permite a los usuarios almacenar su identificación en billeteras electrónicas y aplicaciones autorizadas. Aunque no elimina por completo la Real ID, introduce una opción más flexible que ya está siendo aceptada en controles clave como los de la TSA. El nuevo documento es la identificación digital o Mobile Driver’s License (mDL), que se guarda directamente en el teléfono y funciona como una versión electrónica de la licencia o identificación estatal. También incluye versiones digitales del pasaporte para viajes domésticos en algunos casos. Estas identificaciones pueden utilizarse a través de billeteras digitales o apps oficiales. Entre las principales opciones disponibles se encuentran: Además, varios estados ya participan activamente en este sistema, incluyendo California, Arizona, Georgia, Nueva York, Colorado, Maryland y Utah, entre otros, lo que amplía su alcance a nivel nacional. Actualmente, estas identificaciones digitales ya son aceptadas en más de 250 controles de seguridad de la TSA, lo que permite a los viajeros pasar por aeropuertos de forma más rápida y segura sin necesidad de presentar un documento físico en primera instancia. Sin embargo, las autoridades mantienen una advertencia clave: los usuarios deben seguir llevando una identificación física válida. Esto se debe a que el sistema digital aún depende de que el documento original sea compatible con Real ID o equivalente, y no todos los estados ni controles aceptan exclusivamente el formato digital. En la práctica, esto significa que la Real ID no desaparece por completo, pero sí deja de ser la única opción válida, dando lugar a una transición hacia formatos digitales que podrían consolidarse en todo el país en los próximos años.