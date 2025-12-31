En esta noticia Las más visto de Disney+ en USA el lunes

Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Disney+ durante el lunes, 29 de diciembre de 2025 en Estados Unidos y selecciona tu favorito.

Las películas más vistas de Disney+.

1_ Por fin solo en casa

Max Mercer pasará la Navidad solo y hará lo que sea necesario para defender su casa de los intrusos.

2_ Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era

Una serie documental detrás de escena que cuenta cómo se desarrolló, el impacto que tuvo y el funcionamiento interno del fenómeno Taylor Swift | The Eras Tour y que ofrece también una perspectiva cercana sobre la vida de Taylor mientras su gira atraía la atención mediática y emocionaba a millones de admiradores alrededor del mundo.

3_ Solo en casa 2: Perdido en Nueva York

Durante las celebraciones navideñas, Kevin y su familia están listos para abordar un avión con destino a unas cortas vacaciones. Sin embargo, Kevin comete un error y sube a un vuelo que lo transporta a Nueva York, donde se halla nuevamente solo y vulnerable.

4_ Avatar: El sentido del agua

Ubicada más de diez años después de lo sucedido en la primera entrega, 'Avatar: The Way of Water' narra la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los desafíos que enfrentan, lo que deben hacer para asegurar su supervivencia, las luchas que llevan a cabo para permanecer en la vida y las tragedias que experimentan.

5_ Avatar

En el año 2154, Jake Sully, un exmarine que está obligado a usar una silla de ruedas, continúa siendo un verdadero combatiente. Por esta razón, ha sido seleccionado para viajar a Pandora, un lugar donde varias empresas están extrayendo un mineral desconocido que podría solucionar la crisis energética del planeta Tierra.

6_ Percy Jackson y los dioses del Olimpo

Percy Jackson se embarca en una arriesgada aventura. Al dejar atrás a los monstruos y evadir a los dioses, viajará por Estados Unidos para devolver el Rayo Maestro de Zeus y prevenir un conflicto. Junto a sus amigos de misión, Annabeth y Grover, el recorrido de Percy lo llevará a descubrir más sobre sí mismo: cómo encontrar su lugar en un mundo que le resulta extraño y si será capaz de comprender su destino.

7_ Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (The Fantastic 4: First Steps)

En un escenario retrofuturista influenciado por la década de 1960, la Primera Familia de Marvel enfrentará su desafío más grande hasta ahora. Deberán encontrar un balance entre su responsabilidad como héroes y sus profundos lazos familiares, mientras luchan por proteger la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático heraldo, Estela Plateada.

8_ ¡Vaya Santa Claus!

Scott Calvin es el padre divorciado de Charlie. Su relación ha llegado a ser muy difícil, pero en la víspera de Navidad, Santa Claus fallece al caer del tejado de su hogar. Con la ayuda de Charlie, Scott podrá asumir su papel de manera temporal.

9_ Bluey Cortos (Bluey Minisodes)

Bluey Cortos es una serie de divertidos y entrañables episodios que tienen como protagonistas a Bluey y Bingo. Incluye algunos personajes nuevos junto a los ya queridos por los seguidores, como Muffin realizando un unboxing, papá haciéndose un "tatuaje" y las aventuras dentro de la casa de ensueño de Bluey y Bingo.

10_ Santa Claus 2

Tim Allen regresa en esta secuela navideña interpretando a Scott Calvin, quien ha disfrutado de ser Santa Claus durante ocho años. Sin embargo, ahora se enfrenta a un nuevo desafío: si no se casa antes de la Nochebuena, perderá su papel de Santa Claus.