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Mezclar agua con gas y bicarbonato de sodio es una alternativa económica y fácil de poner en práctica para complementar las rutinas de limpieza casera.

La combinación, basada en dos elementos presentes en la mayoría de los hogares, permite aflojar suciedad adherida y eliminar manchas superficiales sin necesidad de recurrir a productos más agresivos.

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Mezclar agua con gas y bicarbonato de sodio: para qué se usa

Esta preparación combina la acción efervescente del agua con gas y el poder abrasivo del bicarbonato para acelerar las rutinas de limpieza.

Puede utilizarse para

  • Limpiar ollas y sartenes con restos de comida
  • Eliminar suciedad de los utensilios de cocina
  • Terminar con las manchas superficiales de acero inoxidable
  • Ayudar a desprender grasa acumulada
El bicarbonato de sodio es un ingrediente ideal para la elaboración de rutinas de limpieza caseras.
El bicarbonato de sodio es un ingrediente ideal para la elaboración de rutinas de limpieza caseras.

Cómo se prepara la mezcla de agua con gas y bicarbonato de sodio

  1. 1 vaso de agua con gas
  2. 2 cucharadas de bicarbonato
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Cómo se usa esta mezcla de bicarbonato de sodio y agua con gas

Para implementarla, se recomienda

  • Cubrir el área percutida con la mezcla
  • Dejar actuar entre 10 y 15 minutos
  • Frotar la superficie con una esponja o cepillo
  • Enjuagar
  • Secar muy bien para evitar nuevas marcas

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.