Mezclar agua con gas y bicarbonato de sodio es una alternativa económica y fácil de poner en práctica para complementar las rutinas de limpieza casera.

La combinación, basada en dos elementos presentes en la mayoría de los hogares, permite aflojar suciedad adherida y eliminar manchas superficiales sin necesidad de recurrir a productos más agresivos.

Mezclar agua con gas y bicarbonato de sodio: para qué se usa

Esta preparación combina la acción efervescente del agua con gas y el poder abrasivo del bicarbonato para acelerar las rutinas de limpieza.

Puede utilizarse para

Limpiar ollas y sartenes con restos de comida

Eliminar suciedad de los utensilios de cocina

Terminar con las manchas superficiales de acero inoxidable

Ayudar a desprender grasa acumulada

El bicarbonato de sodio es un ingrediente ideal para la elaboración de rutinas de limpieza caseras.

Cómo se prepara la mezcla de agua con gas y bicarbonato de sodio

1 vaso de agua con gas 2 cucharadas de bicarbonato

Cómo se usa esta mezcla de bicarbonato de sodio y agua con gas

Para implementarla, se recomienda

Cubrir el área percutida con la mezcla

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos

Frotar la superficie con una esponja o cepillo

Enjuagar

Secar muy bien para evitar nuevas marcas

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.