Este remedio casero ayuda a mejorar la fortaleza del cabello y evitar la caída.

La caída del cabello es un fenómeno que afecta a hombres y mujeres por igual y se encuentra vinculado a factores como el estrés, los cambios hormonales, la genética, la alimentación y diversas patologías. En este contexto, un número creciente de personas opta por remedios caseros como una alternativa natural y económica para abordar este problema.

Dentro de estas soluciones, el agua de cebolla ha ganado popularidad debido a sus propiedades que contribuyen a fortalecer el cabello y estimular su crecimiento, convirtiéndola en una opción atractiva para quienes buscan mejorar la salud capilar.

Los beneficios de la cebolla para la salud del cabello

La cebolla es un alimento que destaca por su alto contenido en azufre, un mineral fundamental para la síntesis de queratina, la proteína que constituye gran parte de la fibra capilar. Además, según un artículo de la MHR Clinic, este vegetal posee antioxidantes y propiedades antimicrobianas que contribuyen a la protección del cuero cabelludo y mejoran la circulación sanguínea.

La combinación de estos componentes permite:

Disminuir la caída del cabello.

Evitar el quiebre y la fragilidad de las hebras capilares.

Estimular el flujo sanguíneo hacia los folículos pilosos.

Proteger contra hongos y bacterias.

Aportar un brillo natural al cabello.

En efecto, una investigación publicada en el Journal of Dermatology demostró que los individuos con alopecia areata que aplicaron agua de cebolla dos veces al día durante un periodo de dos meses experimentaron un crecimiento capilar significativo , en comparación con aquellos que utilizaron un placebo.

Las propiedades de la cebolla permiten corregir la caída del cabello y fortalecerlo.

Guía para preparar agua de cebolla y potenciar la salud de tu cabello

Para obtener los beneficios deseados, es posible preparar una infusión sencilla en la comodidad del hogar.

Ingredientes:

2 o 3 cebollas medianas.

1 litro de agua.

Unas gotas de aceite esencial de romero o lavanda (opcional).

Preparación :

Pele y corte las cebollas en trozos medianos. Hervir un litro de agua y añadir la cebolla. Cocinar durante 10 minutos y dejar enfriar. Colar el líquido y guardarlo.

Modo de uso :