Es posible que quienes tengan jardín en sus hogares hayan escuchado de manera reiterada grillos por la noche y, aunque muchos lo tienen naturalizado, esto en realidad tiene una explicación científica. Su aparición es común en lugares con condiciones ambientales favorables, por lo que oírlos es una gran señal para los amantes de la naturaleza. La presencia de los grillos es un indicador general del bienestar del jardín, pues son insectos que se alimentan principalmente de materia orgánica en descomposición, hojas y semillas. Cuando se escuchan grillos cerca de la casa o en el jardín, generalmente significa que el entorno tiene cuatro características clave Aunque su presencia es habitual y rutinaria, cuando se presentan en exceso pueden convertirse en un problema. Este escenario atípico puede ser un indicador de que el espacio tiene demasiada humedad o que es necesario realizar una limpieza en profundidad