En los departamentos de tamaño chico, cada decisión de diseño puede transformar radicalmente la experiencia de habitar el espacio. Como consecuencia, una tendencia silenciosa comenzó a consolidarse: las camas rebatibles, alternativas que redefinen el dormitorio —o el área que cumple esa función— sin comprometer la comodidad. A diferencia de la cama tradicional, este sistema permite liberar metros cuadrados en segundos, brindando una solución práctica para quienes trabajan desde casa o viven en monoambientes. El éxito de las camas rebatibles se debe, en gran medida, a la amplia variedad de diseños que se encuentran disponibles el mercado actual. Estos muebles pueden integrarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando así un espacio multifuncional capaz de adaptarse a estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos. Durante el día, las camas rebatibles pueden “desaparecer” en una estructura vertical u horizontal, transformando el espacio en un living, oficina, estudio o zona de entrenamiento. Al caer la noche, el mueble se reconfigura y se convierte en una cama convencional, equipada con un colchón estándar y un soporte firme. Las razones que sustentan esta tendencia son evidentes: Por sobre todas las cosas, esta novedosa alternativa destaca por ofrecer una solución clave para los departamentos pequeños: la capacidad de multiplicar el espacio útil sin obras ni gastos de remodelación.