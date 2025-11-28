Confirmado | Estados Unidos prohíbe la visa y rechaza todas las solicitudes de ingreso de estos extranjeros. (Fuente: Archivo)

El Gobierno de los Estados Unidos anunció la paralización de todos los trámites de la visa americana para refugiados de la Franja de Gaza, tras reconocer la aprobación de visados médicos y humanitarios temporales en los últimos días.

Esta información se dio a conocer a través de un comunicado publicado por el Departamento de Estado el pasado sábado luego de una denuncia procedente de Laura Loomer, una de las representantes de base del movimiento MAGA que apoya al presidente Donald Trump.

En respuesta, el Departamento de Estado anunció la suspensión de “todos los visados de visitantes para personas de Gaza" a la espera de “una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados”, informó Europa Press.

Rechazan la visa americana para todas estas personas

El pasado viernes, Loomer publicó en su cuenta de X que refugiados palestinos habían llegado a San Francisco y Texas a través de la ONG Heal Palestine “a pesar de que Estados Unidos afirma que no aceptaba a esta comunidad bajo la Administración Trump”.

Según los dichos de Loomer, la llegada de estos refugiados representa “una amenaza para la seguridad nacional" y por este motivo exige el despido de los responsables de facilitar estos trámites de visa.

De acuerdo a los datos recogidos por Europa Press, Heal Palestine publicó en su página web que se trataba de “63 niños que habían resultado heridos de gravedad por los ataques israelíes, acompañados de sus familias”.

Todos ellos habrían recibido atención médica en hospitales de varias ciudades del país, como Atlanta, Boston, Columbus, Dallas, Galveston, Oakland, San Antonio, San José y Seattle.

Tras la denuncia de la militante de MAGA, el Departamento de Estado determinó la suspensión de “todos los visados de visitantes para personas de Gaza" a la espera de “una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados”.

El fin de la Green Card: Estados Unidos pone en pausa el trámite de miles de inmigrantes

En la misma línea, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció una pausa de las solicitudes a la green card por orden del Gobierno de Donald Trump.

Si bien el trámite da lugar a la residencia permanente legal, el objetivo de esta medida es establecer normas más estrictas sobre la llegada de extranjeros al país. Frente a esta decisión, miles de familias se encuentran ahora a la espera y el proceso podría demorar más de lo debido.

En general, el proceso puede demorar de 3 meses hasta 1 año. Sin embargo, debido a esta decisión y al aumento de la demanda por parte de los aplicantes, el proceso puede extenderse ahora hasta 3 años.