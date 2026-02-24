En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este martes, 24 de febrero de 2026. Lee tu predicción del día y averigua cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo. Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Bendecido martes! Hoy, con la Luna en Géminis y el cuarto creciente, la curiosidad y la comunicación florecen, pero es importante escuchar nuestras emociones y no apresurarnos a concluir. Enfócate en el aquí y ahora para evitar errores al pensar en el futuro. No te dejes llevar por promesas engañosas de reconocimiento. Cree en tus habilidades, mantente atento a influencias cuestionables y elige acciones que estén en sintonía con tus creencias actuales. El día propicia una conexión delicada en la que la comunicación trasciende las palabras. Tendrás la capacidad de captar fácilmente los sentimientos y pensamientos de los demás. Si aparecen dudas o preocupaciones, buscar la orientación de un guía espiritual puede ser útil para hallar serenidad en lo que no requiere una explicación. Permite que tu creatividad se desarrolle y examina tus pensamientos, pero no te comprometas a más de lo que realmente puedes lograr ni generes expectativas ambiguas. Busca la compañía de personas que compartan tus intereses: la conexión mutua eleva tu estado de ánimo y te facilita estar en un ambiente favorable para el aprendizaje. Tus ideas se centran en manejar temas financieros. Si enfrentas deudas o falta de recursos, es mejor no buscar soluciones rápidas e irrealizables y utilizar lo que ya tienes. La razón será fundamental para enfrentar los problemas económicos y aprovechar tus recursos de manera que puedas continuar avanzando. El día podría presentar desengaños en el ámbito social. Es recomendable alejarse de individuos poco fiables y ser cauteloso con quienes tienen acceso a tu vida personal. Fomenta relaciones genuinamente fraternales: no tienes que soportar comportamientos engañosos ni intenciones dudosas que agotan tu energía. Las obligaciones aumentan y demandan tu atención. No es el momento de huir ni de procrastinar. La alineación entre tus palabras y tus acciones será fundamental. Actuar con honestidad y dedicación te otorga confianza y te ayuda a progresar hacia tus metas y deseos. La energía de la Luna favorece la ampliación de tus perspectivas. Es un momento propicio para aprender nuevos idiomas o establecer conexiones internacionales. Sin embargo, es posible que los procesos legales o migratorios se retrasen. Mantén la serenidad: la claridad mental será tu guía para seguir adelante. Tienes una notable habilidad para liberar pensamientos perjudiciales. Es momento de dejar atrás ilusiones efímeras y comprometerte de verdad contigo mismo. Al hacerlo, se inicia un periodo de profunda renovación que te permite vivir de manera más auténtica. A pesar de que desees que todo funcione a la perfección, ten presente que los errores y malentendidos son parte de la vida cotidiana. Si algo no resulta como lo planeaste, no lo exageres. Conservar la calma y tener una perspectiva clara te permitirá encontrar soluciones sin complicaciones innecesarias. La Luna en fase creciente estimula el ámbito de las relaciones y promueve acuerdos significativos. Es un momento propicio para llevar a cabo negociaciones, siempre que evites que las emociones dominen la situación. Practicar la escucha activa y mantener una actitud tranquila ayudará a alcanzar consensos. El ámbito del amor se llena de posibilidades para disfrutar, compartir y redescubrir la diversión y la espontaneidad. El romance se hace más presente, pero es importante mantener el control sobre tus recursos. Es posible disfrutar sin excederte ni poner en riesgo tu presupuesto. Sumergirte en tu propio mundo puede hacer que descuides el tiempo que pasas con tu familia. A pesar de que las exigencias de tus seres queridos puedan causar tensión, es importante resistir la tentación de escapar. Mantener las relaciones en tu entorno cercano es fundamental para proteger tu red de apoyo. Aries: desde los Registros Akáshicos, asuntos del pasado regresan para cerrarse con amor. Viejas cargas se disuelven. Tu mente entra en un suave trance y capta mensajes del plano sutil. Silencia el ruido externo: tu alma recibe la clave para reconectar con la fuente de toda bendición. Tauro: los Registros Akáshicos muestran vínculos que cambian de forma: algunos se despiden, otros nacen en silencio. Antes de decidir con quién caminar, relaja el cuerpo y la mente. Visualiza quién suma paz. Tu subconsciente revelará, sin esfuerzo, el hilado mágico de la amistad. Géminis: en los Registros aparecen revisiones vocacionales y contactos que reactivan oportunidades profesionales. Practica la mente expandida: cierra los ojos, respira y deja fluir. Cuando el ruido mental se aquieta, emerge el mensaje que compartirás en público como misión y realización personal. Cáncer: los Registros Akáshicos señalan demoras en viajes, estudios, trámites o encuentros amorosos. No luches contra la corriente. Respira profundo y visualiza el río de la vida fluyendo a su ritmo sabio. Al entregarte a ese cauce natural, las oportunidades de crecimiento llegan en el momento justo. Piscis: los Registros Akáshicos señalan una conexión con la fuente. Visualiza un mar profundo, habitado por reinos vivos y minerales: allí estás tú, en comunión con tu trama vincular. Desde esas aguas emergen respuestas. Si sigues la brújula de tu alma, el destino se revela con amor. Acuario: desde los Registros Akáshicos, ideas y talentos bien valorados abren caminos de abundancia, aunque haya algunas demoras. Puedes sostenerte con lo que amas. Visualiza un manantial de oportunidades fluyendo hacia ti. No apresures procesos: permite que la economía siga su cauce natural. Leo: desde los Registros Akáshicos, retrasos en préstamos o herencias piden soltar la idea de pérdida. Tu poder actúa en lo estratégico y silencioso. Revisas tu historia erótica y descubres que la intimidad también abre puertas a lo sagrado. Déjate transformar desde lo profundo. Virgo: los Registros muestran negociaciones afectivas. Antes de ceder, entra en un estado de relajación profunda y escucha a tu alma. Si hay dos caminos o personas, visualízalos hablándote. Observa cuál vibra en tu corazón. La respuesta ya vive dentro de ti. Libra: desde los Registros Akáshicos se recomienda atender la salud y prevenir malentendidos laborales. Si el caos aparece, aquieta el cuerpo: respira y visualiza una luz envolviéndote. La mente se ordena y encuentras alternativas más amables para tu bienestar diario, sirviendo con amor. Escorpio: los Registros advierten sobre palabras confusas en el amor. Antes de declarar, cierra los ojos y formula la pregunta internamente. Si la respuesta se siente aliviadora, exprésala. Si hay duda, espera. La intuición necesita espacio y tu creatividad guía la autoexpresión. Sagitario: desde los Registros Akáshicos, demoras en bienes raíces o desencuentros familiares pueden mover tu ánimo. Practica el silencio consciente: visualiza escenas de comprensión y reconciliación. Al respetar pausas y tiempos, los enredos se disuelven y la energía vuelve a fluir con mayor armonía. Capricornio: los Registros indican que ciertas conversaciones emocionales requieren paciencia. No fuerces palabras. Practica el susurro interior: busca quietud, deja que el mensaje fluya y escucha a tu intuición. Cuando el momento sea justo, expresarás lo que habita en tu mente con la empatía necesaria.