Víctor Florencio, reconocido en el mundo como el "Niño Prodigio", compartió el presagio astrológico de cada signo del zodíaco para este martes, 17 de marzo de 2026. Además, ha explicado cuál es su recomendación del día. El especialista, basándose en la astrología occidental, ha detallado todo lo que tendrán que tener en cuenta los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Lindo martes! Hoy es San Patricio, un día para vestirse de verde, brindar y pedir un deseo. La suerte está en el aire y la Luna en Piscis potencia nuestra imaginación y coraje. El trabajo requerirá mayor esfuerzo y dedicación. Las nuevas perspectivas indican un cambio que pronto aumentará tu reputación e impacto. En el ámbito público, estarán atentos a tus acciones. Actuar con empatía te ayudará a satisfacer las expectativas de manera inteligente. Surge un intenso deseo de crecer y descubrir nuevos caminos, aunque todavía hay temas pendientes que atender. Si estás pensando en un viaje, este se realizará cuando algunas gestiones se resuelvan favorablemente. La fe te motiva: te comprometerás con ella con dedicación, buscando armonía entre tus acciones y tus creencias. Te sentirás más receptivo, sensible y contemplativo, listo para poner tus propios intereses en un segundo plano para apoyar a los demás. Aparecerán recuerdos o temas pendientes que requieren tu atención. Al entenderlos, podrás cerrar capítulos y despedirte del pasado con empatía, creando así un espacio interno para lo nuevo que está por venir. Tendrás una vida social más activa. Algunas experiencias te emocionarán, mientras que otras te generarán incertidumbre, pero todas enriquecerán tu entorno. Involucrarte en actividades en grupo revitalizará tu espíritu. Buscarás amistades que compartan tus ideales y te sentirás inspirado a compartir tus sueños con aquellos que resuenan contigo. Tu vida íntima se volverá más profunda y tu pareja será más exigente. Es recomendable que tomes la delantera y que indagues o converses sobre cualquier cosa que te llame la atención. Si comparten recursos, intenta entender las intenciones de la otra persona y participa en las decisiones sin perder el control. Si tienes una relación, notarás que tu pareja se muestra más firme, lo que te motivará a aclarar asuntos que aún están sin resolver, aunque no comparta todo lo que siente. Pueden aparecer diferencias de opinión que requerirán conversación. Si estás soltero, te encontrarás indeciso entre dos alternativas. Tómate tu tiempo para reflexionar antes de tomar una decisión. Es un momento perfecto para adoptar nuevos hábitos saludables. La actividad física aumentará tu energía y fortalecerá tu sistema inmunológico. En el ámbito laboral, será importante reorganizar tus métodos para atender diversas solicitudes. Modificar tu rutina de manera inteligente te ayudará a ser productivo sin perder el enfoque ni fatigarte. La vida emocional se intensificará y sentirás la necesidad de comunicar deseos que habías mantenido en silencio. Encontrar las palabras adecuadas será un desafío que requerirá delicadeza, pero tu carisma te apoyará. Si tienes hijos, necesitarán más atención y podrías reconsiderar tus métodos educativos, buscando acompañarlos con empatía. Tendrás la necesidad de comunicar tus sentimientos y pensamientos, mostrando tus opiniones de manera más ingeniosa. Podrías inscribirte en un curso o formarte para reorientar tus ideas y abordar asuntos que has dejado de lado. Además, considerarás opciones relacionadas con un cambio de residencia o modificaciones en tu entorno cercano. Las cuestiones familiares demandarán esfuerzo. Dedicarás tiempo en el hogar para abordar asuntos domésticos mediante la comunicación y la planificación. Es posible que surjan discrepancias en la convivencia que te motiven a dialogar. El pasado volverá a presentarse, invitándote a estar abierto para concluir ciertos capítulos. En el ámbito empresarial, tu motivación para iniciar nuevos proyectos aumentará. Tendrás la proactividad necesaria para llevar a cabo iniciativas, aunque es recomendable evaluar cada alternativa con tranquilidad. Podrías optar por negociar ingresos o diseñar un enfoque más independiente. Tu capacidad de análisis estratégico será clave para fomentar recursos y alcanzar el éxito financiero. Experimentarás un incremento en tu energía y motivación para comenzar nuevos proyectos y abogar por tus creencias. Antes de compartir tus intenciones, tómate un momento para pensar y establecer tus prioridades, evitando así distracciones. Tu empatía te impulsará a defender causas desafiantes, uniendo tu determinación y tu voz para crear oportunidades. Aries: la primavera trae mayores responsabilidades y cierta poda necesaria para enfocarte en tus metas personales. Te sentirás más exigido, pero lo que hagas perdurará y será sólido. También podrías mejorar tu hogar o ampliar el círculo familiar, rodeándote de abundancia afectiva. Tauro: será un tiempo para asumir viejos errores o reencontrarte con situaciones kármicas que arrastras desde hace tiempo. No es un castigo, sino una oportunidad para trabajar tu solidez. También podrías estudiar o recibir enseñanzas que ampliarán tu comprensión y favorecerán tu crecimiento. Géminis: comenzarás a construir un proyecto desde sus bases con gran compromiso y visión de largo plazo. El futuro adquirirá un tono serio, impulsándote a rodearte de amistades sólidas. En lo económico, podrías recibir ingresos mayores que reforzarán tu sentido de merecimiento. Cáncer: tu sabiduría te impulsará a expandirte, quizá mediante un viaje lejano o una vivencia que ensanche tu visión y, a la vez, te convierta en guía y protección para otros. En el ámbito profesional serás reconocido, con posibilidades de ascenso, mayor jerarquía y responsabilidades. Piscis: te tomarás muy en serio los asuntos económicos y elaborarás un plan para construir una base más sólida, buscando estabilidad. Al mismo tiempo, una creatividad desbordante emergerá, impulsándote a expresarte desde una confianza renovada que revelará facetas muy ricas de ti. Acuario: será importante que aprendas a decir lo justo y necesario y, sobre todo, que honres cada compromiso asumido. Si estudias, busca formación con seriedad. También descubrirás que una alimentación nutritiva influye en tu bienestar, aportando a tu rutina diaria un enfoque sanador y terapéutico. Leo: podrías plantearte con seriedad mudarte a otra región o comenzar una carrera universitaria que te otorgue credenciales sólidas para tu desarrollo. Sentirás una protección sutil a tu alrededor, mientras los sueños te traen mensajes reveladores que emergen desde lo más profundo de tu alma. Virgo: podrías recibir una herencia o iniciar un trámite de división de bienes que demandará tiempo y paciencia. También será conveniente recurrir a un profesional para atravesar un conflicto o crisis. En la amistad, habrá reencuentros significativos y expansión de tu círculo social. Libra: aunque se produzca una poda en lo social, una alianza se consolidará y se volverá imprescindible para ti. Reconocerás cuánto orden y estructura aportan otros a tu vida. En lo público habrá logros, prestigio y crecimiento profesional, con posibles ascensos o viajes vinculados a tu trabajo. Escorpio: será fundamental sostener disciplina en los hábitos que optimizan tu rendimiento. La rutina exigirá mayor eficiencia para que salud y trabajo funcionen. Además, se aproxima un viaje cargado de experiencias valiosas, que ampliará tu perspectiva y dejará una huella significativa en tu camino. Sagitario: recibirás financiamientos de familiares. También podrías interesarte por las ciencias ocultas como el tarot, la astrología y caminos de autoconocimiento y transformación. Una obra creativa importante tomará forma, incluso la posibilidad de traer descendencia al mundo. Capricornio: tu familia será tu base, tu sostén y el cimiento donde afirmes tus próximos pasos. Podrías iniciar un emprendimiento desde casa, encarar una construcción o montar una oficina propia. En el amor, todo florece si te permites recibir la guía, la protección y el afecto que te ofrecen.