Víctor Florencio ha compartido en su página web el horóscopo de cada signo zodiacal para este jueves, 4 de diciembre de 2025. Además, el "Niño Prodigio" ha recomendado cómo encarar el día para afrontarlo de la mejor manera.

En base la astrología occidental, el astrólogo ha explicado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio).

¡Feliz jueves! Hoy celebramos a Santa Bárbara, protectora de tormentas y temblores. Enciende una vela blanca y otra roja en su honor, símbolos de fuerza y resguardo.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este jueves

Horóscopo para Aries

Persigue tu curiosidad, ya que las respuestas que anhelas aparecerán. Tu anhelo de conocimiento te hará más sabio. Mediante viajes, estudios y diálogos con personas de diferentes idiomas o culturas, encontrarás perspectivas interesantes y vivencias que enriquecerán tu visión de la vida.

Horóscopo para Tauro

Si has estado administrando recursos para adquisiciones o inversiones significativas, surgirán nuevas oportunidades financieras que aumentarán tu margen. Tu intuición y sabiduría trabajarán en armonía, dirigiéndote hacia negocios que impulsarán la prosperidad y generarán ganancias de diferentes maneras.

Horóscopo para Géminis

Esta Luna Llena te convierte en una persona importante para alguien más y ese interés será recíproco. Es posible que conozcas a alguien cuya confianza disipe tus inseguridades y enriquezca tu vida solo con su presencia. Sigue la luz y la dirección que este encuentro aporta a tu vida.

Horóscopo para Cáncer

Este es un momento para explorar la dimensión espiritual en cada actividad diaria y apreciar la importancia del autocuidado que te brindas y compartes. Tómate un tiempo para respirar, meditar y dialogar contigo mismo. En esos momentos, percibirás la suave presencia de tus seres de luz acompañando cada acción.

Horóscopo de Leo

Destacarás de una manera única, aportando tu creatividad a los entornos colectivos. Todo lo que compartas será acogido con entusiasmo y tu generosidad traerá un aire nuevo a quienes están a tu alrededor. Tu vida se transforma al darte cuenta de que eres un miembro activo de una comunidad que te valora.

Horóscopo de Virgo

El Sol ilumina un lugar en el que te sientes pleno y valorado en tu entorno familiar. Esa energía expansiva te motiva a salir, proporcionándote agilidad, confianza y diversas herramientas para progresar. Con un espíritu optimista, brillas y creas oportunidades que acercan tus metas y objetivos a la realidad.

Horóscopo de Libra

A lo largo de tu trayecto, encontrarás individuos que te motivarán a explorar, aprender o sumergirte en diferentes culturas. Sus palabras actuarán como destellos de sabiduría que amplían tu perspectiva y elevan tu pensamiento. Cada interacción te ofrecerá nuevas oportunidades y generará una revitalizante sensación de crecimiento personal.

Horóscopo de Escorpio

Te sientes generoso y conectado con la abundancia que te rodea. Esta percepción te motiva a reconsiderar tu situación financiera, considerando recursos que pueden provenir de otras personas, obsequios, donaciones, herencias o préstamos. Tomarás decisiones inteligentes y planificadas para mejorar tu situación.

Horóscopo para Capricornio

Esta Luna Llena simboliza el final de un ciclo y te anima a dejar atrás creencias que ya no te sirven. Opta por hábitos conscientes que mejoren tu bienestar: da un paseo diario, medita, presta atención a tu respiración y percibe cómo la energía fluye por tu cuerpo de manera natural y a su propio ritmo.

Horóscopo para Sagitario

Esta Luna Llena resplandece sobre tus relaciones y pone de manifiesto a quienes te acompañan, escuchan y conversan contigo con atención y compañía ininterrumpida. La vida se transforma en un viaje conjunto donde cada conversación aporta aprendizaje. Tu felicidad surge de la conexión genuina y del significado de la dualidad.

Horóscopo para Acuario

Estás en el centro de atención: cada movimiento, idea o ocurrencia que tienes muestra tu creatividad y provoca reacciones frescas a tu alrededor, creando un ciclo de inspiración. Tus amigos te reciben con alegría y percibes claramente la importancia de tu papel en la comunidad que te apoya y te rodea.

Horóscopo para Piscis

Estás atravesando un periodo de reconocimientos: completaste tus tareas con un destello especial, motivando a otros mientras te dirigías hacia tus objetivos. Tu familia valora cada uno de tus logros, te festeja con palabras amables y apoyo. Ese camino exitoso se manifiesta en tu entorno cercano, que absorbe tu energía y se desarrolla a tu lado.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries: los viajes y los estudios te conectarán con personas que amplían tu visión del mundo. Recuerda el tercer acuerdo tolteca: no hagas suposiciones. Abre tu mente a lo desconocido y vive el amor como una aventura. La suerte acompaña a quienes se animan a explorar.

Tauro: el segundo acuerdo te guía: no te tomes nada personalmente. En los negocios y en la intimidad, mantén tu centro. Tu magnetismo crecerá cuando actúes con serenidad y desapego. Colabora, escucha y confía en tu valor. Lo que sea tuyo, llegará sin esfuerzo ni temor.

Géminis: tu corazón vibra con el tercer acuerdo: no hagas suposiciones. Pregunta, conversa y mantente abierto al descubrimiento. Las relaciones y los viajes traerán experiencias fascinantes si no llenas los silencios con expectativas. Permite que la vida te sorprenda y el amor se mostrará con sentido.

Cáncer: el cuarto acuerdo ilumina tu semana: haz siempre lo máximo que puedas. Al cuidar tu cuerpo y armonizar el trabajo, brillas desde la dedicación consciente. La energía vital crece cuando pones amor en los detalles. Tu constancia y ternura crearán belleza donde antes solo había rutina.

Piscis: el trabajo se vuelve escenario de propósito. Practica el cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. Tu entrega compasiva crea armonía y reconocimiento. Hacer las cosas con amor te abrirá puertas profesionales. Cada gesto sincero traerá bendiciones y mostrará tu verdadera vocación.

Acuario: tu círculo social se expande. Aplica el primer acuerdo tolteca: sé impecable con tus palabras. La forma en que expresas tu visión atraerá amistades y posibles amores de mentalidad abierta. Comunica con alegría y autenticidad: tus ideas pueden inspirar y conectar mundos distintos.

Leo: brillarás al entregarte a la alegría, el deporte o el juego. Recuerda el primer acuerdo tolteca: sé impecable con tus palabras. Muéstrate tal cual eres, sin esconder tu luz. La inocencia y la risa se vuelven tu sabiduría: enseñas amor al disfrutar genuinamente.

Virgo: tu hogar se vuelve centro de unión y celebración. Practica el cuarto acuerdo: haz siempre lo máximo que puedas. Al preparar con cariño cada detalle, irradias hospitalidad y alegría. La belleza surge cuando das sin cálculo. Te sentirás inspirado a disfrutar sin exigencias.

Libra: los encuentros y paseos abrirán tu mente y tu espíritu. Recuerda el primer acuerdo: sé impecable con tus palabras. Tu forma de comunicar tiene arte y encanto; úsala para generar armonía y entendimiento. Cada conversación puede volverse un puente que expanda tu horizonte creativo.

Escorpio: la prosperidad fluye con fuerza. Sigue el segundo acuerdo: no te tomes nada personalmente. Deja que la abundancia te encuentre sin ansiedad. Tu magnetismo atrae alianzas valiosas y oportunidades financieras. Invierte en lo que te haga crecer, no en lo que solo impresione. Recibe con gratitud.

Sagitario: tu carisma cruza fronteras. Estarás inspirado para vivir el amor como una filosofía. Recuerda el cuarto acuerdo tolteca: haz siempre lo máximo que puedas. Dar lo mejor de ti sin forzar te conectará con experiencias plenas. Cada encuentro se vuelve un regalo de expansión y sentido.

Capricornio: tu intuición se eleva. Practica el tercer acuerdo: no hagas suposiciones. Permite que la conexión espiritual fluya sin expectativas. Tu calidez inspira confianza y guía, pero recuerda también nutrirte con ternura. La verdadera luz surge cuando cuidas tu interior con amor.