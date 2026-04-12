Víctor Florencio, reconocido en el mundo como el "Niño Prodigio", compartió el presagio astrológico de cada signo del zodíaco para este domingo, 12 de abril de 2026. Además, ha explicado cuál es su recomendación del día. El especialista, basándose en la astrología occidental, ha detallado todo lo que tendrán que tener en cuenta los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Feliz domingo! La Luna en Acuario y el Sol en Aries fomentan un ambiente ideal para activar proyectos y perseguir sueños. Es un día para actuar con autenticidad y participar en situaciones sociales, inspirando a otros con tu iniciativa. Se presentarán posibilidades de desarrollo. Es probable que encuentres a personas que resuenan con tus intereses y que quieren unirse a tus iniciativas. Este será un periodo propicio para establecer conexiones internacionales, planificar viajes o iniciar la organización de estudios que enriquezcan tu perspectiva. En la privacidad, podrías encontrar una parte más genuina de ti que había estado oculta. Es un buen momento para investigar maneras de conectar y dejar atrás algunos prejuicios. Deja que la intensidad de la vida se infiltre en tu cama, despierte tus sentidos y llene tu habitación de emoción. Los astros sugieren que es un buen momento para relacionarte más con quienes te rodean. Contacta a tus amigos, ya que estarán dispuestos a unirse a ti y apoyarte. Además, podría ser una excelente oportunidad para unirte a un club, grupo o actividad social que te ayude a expandir tus conexiones. Hoy enfrentarás tus obligaciones con una nueva energía. La apreciación por la diversidad y la habilidad para colaborar serán fundamentales para lograr resultados. Muchas personas reconocerán tu actitud y te verán como un modelo a seguir. Esa admiración fortalecerá tu sensación de éxito y satisfacción. Te beneficiará pasar tiempo con un amigo con quien compartas una conexión genuina, ya que esto te ayudará a despejar la mente y a compartir ideas. Este ambiente renovará tu espíritu. Si no tienes pareja, visitar lugares con gente podría traerte una grata sorpresa: hay altas probabilidades de que conozcas a alguien especial. Hoy es un buen día para ocuparte de esas tareas del hogar que has estado dejando de lado. Ser creativo te ayudará a estructurar tu rutina de forma más efectiva. Si decides hacer una limpieza a fondo, asegúrate de airear bien los espacios y refrescar el ambiente para disfrutar de un entorno más limpio. Te sentirás particularmente liberado al comunicarte y esa naturalidad te llevará a descubrir nuevas maneras de experimentar el amor. Alguien podría evocar emociones profundas y hacer que tu corazón lata con alegría. Date la oportunidad de disfrutar del arte de la seducción: en ocasiones, el amor favorece a quienes se atreven a arriesgarse. Las conexiones familiares adquirirán una importancia significativa y experimentarás el anhelo de disfrutar más tiempo en tu casa. Además, será un momento propicio para reconectar con amigos de antaño. Los recuerdos compartidos revitalizarán tu espíritu y te facilitarán un mejor transcurso del día. Las cuestiones económicas ocuparán un lugar destacado y podría haber oportunidades para hacer negocios. El incremento de tus ingresos dependerá en gran medida de tu creatividad y de las ideas que elijas implementar. Las iniciativas novedosas serán las que generen los mejores resultados. Te sentirás más inquisitivo y activo, con una mente que funcionará a gran velocidad. Tu capacidad intelectual se verá potenciada, lo que te permitirá adquirir conocimientos con mayor facilidad. Aprovecha esta energía para aprender algo nuevo. Además, podrías recibir noticias que te llenen de felicidad. Inhalarás un aire fresco y te sentirás libre de expresarte auténticamente. Estarás en compañía de personas que comparten tus valores y contribuyen con ideas innovadoras. Será una oportunidad para comenzar un nuevo proyecto y avanzar hacia el futuro junto a aquellos que resuenan con tu misma energía. Estás finalizando un ciclo lunar, lo que genera un ambiente propicio para la reflexión. Ten presente que tu mejor aliado reside en tu interior y siempre puedes acudir a él. Para dejar atrás situaciones pasadas, explora terapias alternativas que te ayuden a revitalizar tu bienestar interno. Aries: la llamada del tambor resuena con fuerza en tu signo y marca el inicio de una etapa de acción. Sentirás un gran ímpetu para tomar decisiones importantes y avanzar hacia lo que deseas conquistar. Utiliza esa energía para iniciar proyectos propios, evitando caer en pleitos innecesarios. Tauro: la llamada del tambor te invita a actuar con sabiduría. Durante este período será mejor mantenerte al margen de conflictos o luchas de poder. Lo que algunos podrían interpretar como debilidad será, en realidad, una prueba de tu fortaleza interior y de tu capacidad para perdonar. Géminis: el tambor marca un tiempo de intensa participación social. Te involucrarás en actividades junto a otras personas y compartirás proyectos dentro de tu círculo de amistades. Si surge un líder dentro del grupo, respeta su lugar. También podrías integrarte a un club o espacio deportivo. Cáncer: el tambor te impulsa a asumir un rol de liderazgo en lo profesional. Para conquistar el éxito deberás combinar determinación con perseverancia. Otros dependerán de tus decisiones y no tendrás la opción de retirarte. Si confías en tu instinto, podrás avanzar con firmeza y alcanzar la cima. Piscis: el tambor activa tu instinto para los negocios. Podrías encontrar oportunidades para mejorar tus ingresos o iniciar una actividad independiente. Si trabajas como empleado, será un buen momento para solicitar un aumento o bien ocuparte de que se reconozca tu valor. Acuario: la llamada del tambor despierta tu potencia mental. Tus palabras serán certeras y sabrás ir directo al punto. Aprovecha esta claridad para abordar temas importantes o resolver pendientes. Expresa lo que piensas con firmeza, pero evita entrar en discusiones o intentar imponer tu opinión. Leo: la llamada del tambor te impulsa a expandir tus horizontes. Podrías realizar un viaje o recibir oportunidades en otra región. Si practicas algún deporte, tendrás la energía necesaria para superar tus propias marcas. También podrías encontrar un guía o instructor que logre inspirarte. Virgo: el tambor resuena en el terreno de los recursos compartidos. Podrás realizar operaciones comerciales, aunque podrían surgir tensiones al momento de repartir beneficios. Si negocias con alguien más poderoso, asegúrate de que la ganancia valga la pena y evita desafíos imposibles. Libra: la llamada del tambor anuncia un período intenso en tus relaciones. Te rodearás de personas fuertes y apasionadas que despertarán tu interés, aunque algunas podrían intentar imponerse. Ese clima encendido te hará sentir muy deseado. Con tu estilo y encanto sabrás domar a las fieras. Escorpio: el tambor marca una etapa de mayor movimiento en tu vida laboral. Podrías ganar autonomía en tu trabajo o comenzar a desarrollar un nuevo oficio. Tendrás más energía, pero será importante dosificarla para evitar excesos. Cuida tu cuerpo y prepara bien los músculos antes de ejercitarte. Sagitario: la llamada del tambor enciende la pasión y anuncia conquistas en el terreno amoroso. Podrías vivir un romance intenso o destacar en competencias, juegos o actividades creativas. Si participas en torneos habrá lucimiento personal. Y si tienes hijos, prepárate para sentir orgullo. Capricornio: la llamada del tambor resuena en tu hogar y activa asuntos familiares. Podrías emprender refacciones, reorganizar tu espacio o impulsar decisiones importantes junto a los tuyos. Procura no imponerte. Marca tus límites con claridad y firmeza, pero evita caer en actitudes autoritarias.