Víctor Florencio, reconocido en el mundo como el "Niño Prodigio", compartió el presagio astrológico de cada signo del zodíaco para este viernes, 9 de enero de 2026. Además, ha explicado cuál es su recomendación del día.

El especialista, basándose en la astrología occidental, ha detallado todo lo que tendrán que tener en cuenta los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Feliz viernes! La semana termina con una energía reflexiva, ideal para conversaciones serias con pareja o socios. Es un buen momento para pensar en el futuro y mantener la calma ante situaciones complicadas.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este viernes

Horóscopo para Aries

El secreto para tener una buena relación es que ambos se comuniquen de manera clara y directa. Aunque a veces puede ser difícil llegar a un acuerdo, el hecho de escucharse mutuamente fortalece la conexión. Es importante, de vez en cuando, dialogar y hacer ajustes en función de tus objetivos y lo que esperas de la otra persona.

Horóscopo para Tauro

Abre todos los cajones y estantes y realiza una revisión exhaustiva: deshazte de lo que ya no necesitas. Al eliminar lo que es viejo, tu rutina diaria se vuelve más clara y ligera. Mantener el orden te proporcionará mayor libertad para moverte y restaurar la armonía en tu entorno diario.

Horóscopo para Géminis

Alguien está intentando atraer tu atención con su atractivo y amabilidad. Diviértete, pero sin involucrarte demasiado. No es el momento adecuado para charlas profundas. Disfruta del presente: un poco de juego también tiene su atractivo.

Horóscopo para Cáncer

Las opiniones de personas ajenas no deberían influir en tu hogar, especialmente si no forman parte de tu círculo íntimo. Es recomendable no invitar a visitantes que puedan causar incomodidad a quienes residen contigo. Protege la privacidad y el bienestar de tu entorno para preservar la armonía familiar.

Horóscopo de Leo

A pesar de que puedan aparecer desacuerdos con hermanos, primos o compañeros, no pierdas de vista la importancia de la complicidad, la amistad y la camaradería. Mantener conversaciones amenas puede ayudar a reducir tensiones y facilitar la comunicación. Permite que la otra persona comparta su perspectiva y trabaja en resolver los conflictos con calma.

Horóscopo de Virgo

Las estrellas te ofrecen la posibilidad de reconsiderar una decisión comercial que puede ser complicada. No es el momento adecuado para gastar sin control ni invertir dinero a largo plazo. En temas financieros, es recomendable contar con un plan alternativo y mantener un equilibrio en tus finanzas.

Horóscopo de Libra

Las influencias de los astros sugieren tomarse un momento para reflexionar antes de seguir adelante. Es un alto breve y contemplativo para identificar qué vivencias merecen ser repetidas. Si sientes la necesidad de tomar aire y contar hasta diez, hazlo: ese sencillo acto ayuda a aclarar la mente y las incertidumbres empiezan a desvanecerse.

Horóscopo de Escorpio

La vida puede parecerse a una compleja partida de ajedrez y descubrir la jugada que te lleve a la victoria puede ser difícil. Hoy es un buen momento para desacelerar, relajarte y hacer una pausa estratégica. A veces, lo que realmente necesitas es detenerte un momento.

Horóscopo para Capricornio

En situaciones públicas, es fundamental comportarse adecuadamente. Si la táctica que estás empleando no está dando resultados, no te aferres a ella. Considera otras opciones que puedan ser efectivas a largo plazo. La vida se asemeja a un juego de damas: en ocasiones, cambiar la forma en que mueves las piezas puede hacer una gran diferencia.

Horóscopo para Sagitario

Tus amigos están pasando por un periodo de evaluación y todavía no se han llegado a decisiones definitivas. Te sugiero que no combines la amistad con el dinero, sobre todo si los principios que tienen tú y la otra persona son diferentes. En cuanto a los proyectos, elabora un plan sin gastar más de lo que puedes permitirte.

Horóscopo para Acuario

Hoy se presentan nuevas oportunidades y, con calma, comienza a disiparse la incertidumbre que te había estado agobiando. Con el tiempo, todo se vuelve más claro y te permite avanzar con más tranquilidad. Ingresas a una fase más satisfactoria si dejas atrás las obsesiones del pasado; de esta manera, las respuestas aparecerán en tu camino.

Horóscopo para Piscis

Si te encuentras en medio de un divorcio, una herencia u otro procedimiento complicado, es crucial que utilices tus habilidades de negociación y sepas cuándo es apropiado avanzar o retroceder. Analizar la estrategia de la otra parte y planificar tus acciones te permitirá tomar decisiones más acertadas.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : las arenas del Dakar te susurran desde Senegal: la carrera es ardua, pero la determinación te guía. Cada paso firme y cada decisión sólida forjan influencia. Asume responsabilidades y recuerda: el verdadero logro se construye reconociendo la autoridad que te otorga la experiencia.

Tauro : las arenas del Gobi, en Mongolia, revelan: la búsqueda de la verdad exige paciencia y mente receptiva. No te encierres en una sola idea; usa la estructura del terreno para crecer. Aprende a adaptarte y a cultivar desarrollo con constancia y serenidad.

Géminis : las arenas de Sonora, que recorren México y Estados Unidos, recuerdan: el poder de transformación es la brújula. Astucia, seducción y coraje cambian condiciones que parecían imposibles. Observa, actúa y negocia con estrategia; el ingenio convierte cada transacción en un triunfo personal.

Cáncer : las arenas del Atacama, en Chile, guían: en el amor y la compañía, cada sensación es un oasis de aprendizaje. Protege tu poder y tu espacio. Solo acompaña a quienes respeten y aporten valor; cada paso firme consolida tus relaciones con perspectivas a largo plazo.

Piscis : las arenas del Thar, en India, celebran encuentros y amistades. Conversaciones importantes aportan ideas que te enriquecen. La variedad de gente estimula tu curiosidad y tu deseo de progreso. El intercambio se vuelve motor y un vehículo que te conduce hacia nuevas posibilidades.

Acuario : las arenas de Wadi Rum, en Jordania, muestran que la introspección es tu refugio. No temas cancelar compromisos: necesitas escucharte. La soledad se vuelve un consejero invisible que sostiene y orienta. Confía en tu poder espiritual; tu maduración interior será el faro de tu siguiente etapa.

Leo : las arenas del Sahara, en Argelia, susurran que escuches tu cuerpo. Si aparecen tensiones en espalda o zona lumbar, atiéndelas sin demora. Quizás sea hora de renovar hábitos o hasta tu colchón. Cuidarte ahora es la base para sostener todo lo que deseas construir.

Virgo : las arenas del Namib, en Namibia, te invitan a mostrar lo que amas. Si alguien es valioso para ti, exprésalo sin reservas. Deja salir esas capas admirables de tu personalidad. El canto, la escritura o tus talentos serán puentes luminosos para conectar de adentro hacia afuera.

Libra : las arenas del Desierto Blanco, en Egipto, despiertan memorias que parecían dormidas. Viejos sucesos vuelven y mueven emociones intensas. Sientes la presencia de tus ancestros y el orgullo de sus valores. Es como desenterrar un tesoro que te recuerda quién eres y de dónde vienes.

Escorpio : las arenas del desierto de Arabia Saudita, aconsejan rodearte de personas responsables. Escuchar la voz de la experiencia te ayudará a pensar con mayor madurez. Ordena trámites pendientes, revisa papeles y pon tus documentos en regla. La claridad administrativa liberará tu mente.

Sagitario : las arenas del Negev, en Israel, anuncian apoyo económico familiar. Es momento de construir bases sólidas y administrar con prudencia. Ahorra, revisa gastos y usa tu sentido común. La estabilidad nace de pequeñas decisiones conscientes que consolidan tu camino financiero.