En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este viernes, 27 de marzo de 2026. Lee tu predicción del día y conoce cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo. Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). La Luna en Leo y el Sol en Aries nos invitan a ser auténticos y a brillar con nuestro talento. Es un día ideal para crear, jugar y liderar, dejando que nuestra chispa ilumine cada decisión. Incrementará tu apertura hacia el intercambio y será un momento propicio para leer, viajar, conversar y participar en actividades que estimulen tu mente. La comunicación con un hermano, primo o compañero de estudios se volverá más intensa. Aprovecha la conexión que surge de esas relaciones. La Luna pasará por tu área financiera, impulsando tus anhelos de avanzar. Tu trabajo será apreciado y destacado por tus jefes. Este es un momento propicio para solicitar un aumento o expresar tus metas de promoción; si te dedicas, los frutos de tu esfuerzo se manifestarán. Tu luz, originalidad y creatividad te permitirán sobresalir entre la multitud. Experimentarás el impulso de jugar y expresarte de manera natural, como lo haría un niño. La relación con tu hijo o con alguien querido se fortalecerá, trayendo alegría y una conexión profunda a través de una energía generosa. El universo se asegurará de que te sientas arropado, seguro y orgulloso de la herencia de mujeres y hombres que te han precedido. Los recuerdos olvidados saldrán a la superficie y podrás resolver asuntos pendientes. Tómate el tiempo para organizar y limpiar tu hogar, facilitando así un mejor flujo de energía. Debido a la favorable influencia de los astros, te sentirás equilibrado y lleno de energía. Tu corazón generoso latirá con felicidad y emitirás una energía brillante que motivará a quienes te rodean. Aprovecha esta oportunidad para dar un impulso a nuevos emprendimientos y proyectos creativos. Hoy es un día dedicado a la purificación y al desarrollo espiritual. Experimentarás un cambio significativo en tu interior, lo que te llevará a cerrar un ciclo con una sensación de finalización. Agradecerás las experiencias que has atravesado, ya que te han fortalecido y te guiarán en tu proceso de introspección y reflexión profunda. Este es un momento ideal para conectarte y trabajar en proyectos junto a amigos o tu pareja. Al compartir experiencias con otros, podrás obtener nuevas ideas y expandir tus posibilidades. Deja que la energía positiva de quienes te rodean inspire tu corazón y potencie tu motivación para seguir adelante. Tu rendimiento será apreciado y obtendrás el reconocimiento que te corresponde. Dispondrás de herramientas efectivas en tu labor, lo que te preparará de manera favorable para enfrentar nuevos retos. Siéntete satisfecho contigo mismo y con todo lo que has alcanzado gracias a tu dedicación. La Luna se mueve por el área de las energías ocultas, lo que agudiza tu intuición empresarial y aumenta las probabilidades de obtener ingresos adicionales. Si estás considerando realizar una inversión y requieres fondos, solicita apoyo a un familiar. Confía en tu intuición para identificar oportunidades financieras. Los signos de fuego, como tú, recibirán beneficios del movimiento de los planetas. Aprovecha esta ocasión para crecer y ten fe en tus capacidades personales. Eres el más genuino del zodiaco; sigue tu camino sincero y las cosas sucederán como lo deseas. La Luna pasará por Leo, tu signo opuesto, lo que generará un anhelo de pasar tiempo con los demás. La comunicación será clave y las perspectivas de quienes te rodean te ofrecerán claridad. Es posible que tu pareja te traiga buenas noticias o que disfrutes de un viaje con alguien especial. A veces, la falta de motivación se convierte en uno de tus mayores impedimentos. Ten presente que la pereza no te permitirá progresar. Tu situación financiera mejorará a medida que te dediques y trabajes de forma continua. Piensa en la posibilidad de aprender un oficio por cuenta propia para aumentar tus ingresos y lograr mayor independencia. Aries: huitzilopochtli, el Sol Guerrero, te impulsa a liderar con valor y conciencia. Tu chispa es potente, pero recuerda dosificarla. Aprovecha la energía de la conjunción para avanzar con determinación y visión, buscando soluciones que sostengan tus proyectos a largo plazo. Tauro: con la guía de Huitzilopochtli, el Sol Guerrero, esta semana es propicia para cerrar ciclos internos y liberar lo que ya no resuena en tu camino espiritual. Integra los aprendizajes del pasado y haz un ritual, enciende una vela para fortalecer tu ser interno. Géminis: huitzilopochtli te invita a canalizar tu libertad y tu energía vibrante con estrategia y visión. Surgirán límites del entorno, pero su guía te ayuda a integrarlos, transformando desafíos en oportunidades para proyectos duraderos. Actúa con conciencia, sin perder tu chispa inspiradora. Cáncer: el Sol Guerrero te acompaña para que tomes las riendas de tus metas laborales con coraje. Huitzilopochtli te enseña a organizar prioridades y marcar tus tiempos, usando tu entrega y compromiso como fuerza para avanzar con respeto y seguridad hacia lo que deseas lograr. Piscis: con la guía de Huitzilopochtli, tu entrega constante potencia la materialización de logros económicos. Su impronta te recuerda planificar con visión, fortaleciendo tu autonomía y capital. Esta semana, cada esfuerzo que hagas te acerca a estabilidad y a un futuro financiero sólido. Acuario: huitzilopochtli, el Sol Guerrero, te invita a dar forma a tus ideas con estrategia y conciencia. Expresarte requiere paciencia y timing, no represión. Capacítate, infórmate y educa tu mente, porque tu mensaje, transmitido con aplomo, puede abrir nuevas puertas. Leo: huitzilopochtli, el Sol Guerrero, te impulsa a avanzar en viajes, trámites y gestiones importantes con coraje y visión. Aunque aún falte camino para concretar tus metas, cada paso que des con paciencia y conciencia será clave. La experiencia y la constancia abrirán puertas significativas. Virgo: con la guía de Huitzilopochtli, esta semana podrás generar ingresos y consolidar recursos a través de gestiones o herencias. Su impronta te recuerda que el poder interior crece trabajando la intuición y la fortaleza. Renacerás de las cenizas de forma consciente. Libra: huitzilopochtli te acompaña para que tus alianzas sean conscientes y productivas. Podrías percibir que una pareja, socio o aliado impone su plan, pero su guía te ayuda a participar con responsabilidad. La colaboración se vuelve motivadora cuando se construye desde el respeto mutuo. Escorpio: el Sol Guerrero te inspira a tomar acción en tu vida cotidiana con determinación y visión. Canaliza tensiones en proyectos prácticos, adquiere habilidades o inicia un oficio. Huitzilopochtli te recuerda que cada pequeño avance fortalece tus herramientas y te acerca a sanar. Sagitario: huitzilopochtli te impulsa a brillar con coraje y autenticidad en espacios creativos y lúdicos. Su guía te recuerda mantener el foco en lo que amas y comprometerte con ello. Incluso ante exigencias, tu energía genuina y decidida atraerá reconocimiento duradero. Capricornio: con la impronta de Huitzilopochtli, esta semana es clave proyectar a futuro junto a tu familia. Su guía te inspira a enraizarte en tu hogar y sentar bases sólidas. Construir con calma y visión fortalece tanto tu patrimonio como la unidad del clan.