Este miércoles, 4 de marzo de 2026, Víctor Florencio, conocido en todo el mundo como "Niño Prodigio", explicó qué dice el horóscopo para cada signo del zodíaco de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo, según los astros. Este miércoles, la oposición de la Luna en Virgo y Venus en Piscis fomenta la empatía y la colaboración. Es un buen momento para apoyar a quienes enfrentan dificultades, donde los gestos de amor y compasión son esenciales. La familia requerirá más de tu tiempo para atender asuntos del hogar. Aunque al principio pueda ser incómodo, quedarte en casa te brindará estabilidad emocional. Por la tarde, dedicarte a un pasatiempo o participar en actividades sociales te ayudará a divertirte y a reconectar con personas que comparten tus intereses. Tu interés intelectual se despierta y la comunicación se vuelve más fluida: es un momento propicio para comenzar un curso o una actividad de aprendizaje interesante. Además, recibirás noticias de fuera o visitas de familiares. Por la tarde, el hogar se convierte en el centro de atención y surgen planes conjuntos a largo plazo. Se te solicita que muestres más disposición y buena actitud para solucionar asuntos que aún están pendientes. Hoy es un día favorable para tratar temas relacionados con la salud, tratamientos o estética. En la tarde, una reunión importante te acercará a un objetivo personal que has estado desarrollando en secreto. Tu individualidad será altamente apreciada y podrías encontrar una relación emocional en tu grupo de amigos. La alegría se manifiesta al mostrar afecto a través de pequeños gestos. Al caer la tarde, la fase lunar indica la importancia de atender tu bienestar de manera holística y consciente. Un respaldo económico se presenta para reducir inquietudes y organizar tus finanzas. Es un momento propicio para hacer planes, revisar gastos y proyectar con sensatez. En la tarde, la influencia de la luna favorece el aprendizaje, la lectura y la apertura a nuevas perspectivas sobre la vida y lo espiritual. La Luna en tu signo indica un instante crucial para tu vida amorosa: tomarás decisiones que impactarán directamente en tus relaciones. Tendrás la oportunidad de elegir con mayor claridad. En la tarde, una transacción comercial importante activa recursos en común. Tendrás la oportunidad de perdonar y dejar atrás recuerdos que afectan tu estado de ánimo. Tu voluntad de ayudar será considerable, pero evita sobrepasarte. En la tarde, optarás por un camino diferente junto a compañeros que respaldan tu elección con una visión común y metas compartidas. Las reuniones, eventos y actividades en grupo proporcionan el ambiente perfecto. Un proyecto personal comienza a desarrollarse y te das cuenta de que tus deseos pueden hacerse realidad cuando pones tu corazón en ello. Por la tarde, es importante que te enfoques en descansar y cuidarte para prevenir el cansancio, el desgaste y las cargas innecesarias. El día te anima a valorar metas más elevadas: explorar, aprender o sumergirte en nuevas culturas tiene un propósito. La guía se presenta a través de personas importantes en tu vida. Por la tarde, un tema relacionado con el trabajo necesita de tu atención y delicadeza, lo que podría alargar tu jornada más de lo planeado. Tendrás la chance de sobresalir en tu carrera. La organización y la responsabilidad serán fundamentales para progresar y obtener reconocimiento. Por la tarde, recibirás invitaciones y asistirás a reuniones en las que podrás destacar, siempre que mantengas una actitud cordial. Para abordar problemas económicos, es fundamental desarrollar una estrategia. Se presenta una oportunidad comercial, pero es importante realizar una investigación exhaustiva y analizar los riesgos antes de proceder. Por la tarde, la noción de un viaje o desplazamiento empieza a tomar forma en tu mente y capta tu atención. El enfoque está en la relación, las conexiones y los lazos. Lo fundamental será compartir, contar con el apoyo de los demás y encontrar un balance emocional. En la tarde, una reunión cercana te anima a comprometerte plenamente y a entregarte sin limitaciones. Aries: lady Gaga encarna el coraje de inventarse a sí misma sin pedir permiso. Su audacia abrió nuevas formas de expresión y presencia escénica. Te inspira a actuar desde el deseo puro, a confiar en tu impulso creador y a iniciar algo propio sin esperar aprobación externa. Tauro: adele convirtió su voz en un territorio de placer sensorial, calidez y potencia serena. Su constancia y fidelidad a su estilo construyeron una obra sólida y perdurable. Te inspira a confiar en tu valor, cultivar estabilidad y disfrutar lo que creas con paciencia amorosa. Géminis: angelina Jolie expandió su identidad más allá de la actuación, explorando múltiples facetas con curiosidad inagotable. Su versatilidad demuestra que puedes reinventarte cuantas veces lo necesites. Te inspira a comunicar tu verdad, a aprender y a moverte con inteligencia entre distintos mundos. Cáncer: selena Gómez mostró que la vulnerabilidad es fortaleza. Al compartir su historia personal, creó un refugio emocional para millones. Te inspira a honrar tus sentimientos, cuidar de tu mundo íntimo y comprender que tu sensibilidad puede convertirse en una fuente de contención para otros. Piscis: rihanna transformó su sensibilidad artística en un universo creativo que trasciende la música. Supo escuchar su intuición para abrir caminos. Te inspira a confiar en tus corazonadas, a crear desde la imaginación y a permitir que tu mundo interior se convierta en inspiración colectiva. Acuario: shakira rompió fronteras culturales ensamblando estilos y lenguajes con identidad propia. Su originalidad la volvió inconfundible en el mundo entero. Te inspira a abrazar lo diferente, a innovar sin miedo y a compartir tu visión única con una comunidad que espera nuevas formas. Leo: madonna redefinió lo que significa dominar el escenario y dirigir la propia narrativa. Su magnetismo abrió caminos para generaciones enteras. Te inspira a ocupar el centro con confianza, a mostrar tu singularidad sin disculpas y a crear una obra personal que lleve tu sello inconfundible. Virgo: beyoncé elevó la disciplina a forma de arte, demostrando que la excelencia nace del trabajo constante. Cada detalle de su obra revela precisión y entrega. Te inspira a perfeccionar tus talentos, a confiar en tu capacidad de organización y a construir algo impecable que perdure en el tiempo. Libra: kim Kardashian convirtió su imagen en plataforma de influencia global, entendiendo el poder de la estética y las alianzas. Supo negociar su lugar hasta dominar la escena pública. Te inspira a valorar tu magnetismo social, a crear acuerdos y a recurrir a tu encanto. Escorpio: katy Perry atravesó cambios radicales sin perder su esencia creativa. Supo renacer cada vez con una propuesta distinta y poderosa. Te inspira a abrazar tus procesos intensos, a confiar en tu capacidad de regeneración y a convertir cada final en el inicio de una versión más auténtica. Sagitario: taylor Swift amplió su camino explorando nuevos territorios y perspectivas, guiada por sus ideales y convicciones. Su valentía para cambiar de rumbo la convirtió en referente global. Te inspira a seguir tu visión, expandir horizontes y confiar en tu propia brújula interna. Capricornio: michelle Obama construyó autoridad desde la coherencia y el trabajo sostenido. Su presencia firme redefinió el liderazgo femenino contemporáneo. Te inspira a asumir responsabilidades mayores, a confiar en tu preparación y a avanzar hacia metas que dejen huella duradera.