Este lunes, 9 de marzo de 2026, Víctor Florencio, conocido universalmente como "Niño Prodigio", explicó qué dice el horóscopo para cada signo del zodíaco de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo, según los astros. Hoy la Luna en Escorpio nos invita a una transformación profunda, aunque intensa. Por la tarde, al entrar en Sagitario, el ánimo cambia y encontramos dirección, con soluciones a los problemas y una energía constructiva que renueva nuestra fe y abre nuevos horizontes. Inicia el día con un ayuno ligero y la ingesta de líquidos para reiniciar tu cuerpo y estar atento a sus señales. Un ajuste adecuado en tu rutina facilitará la limpieza interna. En el ámbito amoroso, transmitirás seguridad; tu disposición a dar creará oportunidades y dará forma a un proyecto esperanzador para construir un futuro en conjunto. Mediante un círculo social renovado, podrás identificar habilidades y características que estaban ocultas, lo que fortalecerá tu autoestima. En la tarde, te centrarás en el ámbito laboral, donde se presenta la oportunidad de un ascenso. Esto requerirá dedicación y compromiso, pero la recompensa será justa y te ayudará a afianzar tu posición. Tendrás una especial claridad en cuestiones financieras y un cambio sorpresivo te llevará a iniciar un negocio con gran potencial. Durante la tarde, tu confianza aumentará y adoptarás una postura tranquila y espiritual. Esta madurez te convertirá en un modelo a seguir para los demás, capaz de ofrecer orientación, consejos y guiar decisiones significativas con sabiduría. Conéctate con personas que compartan tus intereses recientes, quienes te ofrecerán nuevas perspectivas y valorarán tu libertad. Por la tarde, se llevará a cabo una transacción comercial importante que concluirá un ciclo. En momentos cruciales, busca señales y permite que la vida te impulse hacia adelante. En la mañana, experimentarás el deseo de trabajar en la sanación de recuerdos familiares y mejorar tu vida en casa. Por la tarde, busca actividades recreativas que te conecten: planifica algo con tus hijos o amigos, disfruta del aire libre o comparte tus aprendizajes. Tu niño interior descubrirá una forma brillante de manifestarse. Es esencial entender qué motiva a los demás y estar receptivo a conceptos que amplíen tu perspectiva, incluso si desafían tus convicciones. Por la tarde, tu casa se transformará en un lugar inspirador: sentirás el deseo de realizar mejoras o ajustarlo para poder trabajar en él, maximizando así tu espacio. En la mañana, el sector económico comenzará a moverse, posiblemente debido a una ayuda, donación o apoyo inesperado. Al caer la tarde, tu mente estará en una sintonía positiva, lo que facilitará encuentros valiosos. Alguien con experiencia te ofrecerá consejos acertados que ampliarán tu perspectiva y te dejarán lecciones importantes. Es hora de seguir adelante con tus objetivos, tener fe en tu intuición y dar la bienvenida a personas creativas que apoyen tus iniciativas. Por la tarde, recibirás un ingreso adicional que te permitirá disfrutar de algunos placeres. Maneja tus recursos con sabiduría para extender esa buena racha y asegurar un futuro próspero. Al iniciar el día, comparte tus ideas más innovadoras y atrevidas, ya que surgirán oportunidades para desarrollarlas en conjunto. Por la tarde, con el cambio de luna, la orientación de tus ancestros o figuras protectoras te asistirá en encontrar soluciones y resolver un asunto del pasado que aún está pendiente. Dedica la mañana a meditar y liberar emociones profundas e inconscientes que causan tensión. Por la tarde, con la Luna en tu signo, sentirás un renovado entusiasmo por iniciar algo diferente. Te involucrarás en un pasatiempo con tanto fervor que podría llegar a ser una de tus principales prioridades. El deseo de desafiar las tradiciones familiares te motivará a seguir tus metas con firmeza. En la tarde, podrías participar en encuentros o festividades donde brillarás por la solidez de tus opiniones. Tus expresiones tendrán un impacto, incitando a los demás a reconsiderar su perspectiva sobre la vida. La energía que tienes a tu disposición te impulsa a ampliar tus perspectivas: aprender o investigar nuevas ideas te permitirá obtener nuevas comprensiones sobre ti mismo y tu entorno. En la tarde, se vislumbra un éxito en tu carrera, que no solo te brindará reconocimiento, sino que también resultará en un aumento tangible de tus ingresos. Aries: tu función psíquica es intuición, que te ayuda a tomar las decisiones acertadas. Deja fluir los sentimientos que habitan dentro de ti y muéstrate compasivo. Sueles enfocarte en ganar, pero a veces es necesario priorizar el bienestar del conjunto. Tauro: tu función psíquica es sensación, que te permite atender lo concreto y disfrutar de los cinco sentidos. Tu vida social se verá favorecida y estarás dispuesto a mezclarte con nuevas amistades que traen magia e inspiración. Enfatiza los puntos que tienes en común para mejorar los vínculos. Géminis: tu función psíquica es pensamiento, que organiza ideas y ayuda a comunicar con lucidez. Tus colegas recurrirán a ti porque te ven como referente. Enfócate en la parte humanitaria en el trabajo; si logras un buen clima, cumplirás objetivos y generarás lazos con superiores y compañeros. Cáncer: tu función psíquica es sentimiento, que te permite conectar con las emociones. Hoy comprobarás que la fe tiene un efecto sanador. Los momentos de incertidumbre quedarán atrás y recibirás la ayuda que necesitabas, extendida por alguien generoso que te guiará. Piscis: tu función psíquica es sentimiento, que permite percibir emociones y brindar ayuda incondicional. Tú mejor que nadie sabes que un corazón limpio puede purificar tu entorno y el mundo. Piensa en la solidaridad y profésala. Tomarás conciencia de eres una canal del Creador Supremo. Acuario: tus ingresos aumentarán y comprobarás que cuentas con múltiples recursos para cubrir tus necesidades. Recuerda que cuanto más generoso seas, mayor será el flujo del dinero. Tu función psíquica es pensamiento, que vislumbra oportunidades. Leo: tu función psíquica es intuición, que potencia tu creatividad y carisma. Estarás más dúctil y receptivo a los deseos de tu amante. Descubrirás que jugar un rol más camaleónico puede ser placentero. Música instrumental te ayudará a entrar en un estado de trance entre las sábanas. Virgo: tu función psíquica es sensación, que te permite percibir detalles y perfeccionarte. Alguien te dirá la palabra justa en el momento y lugar indicado. Si estás en pareja, recibe el afecto que te profesan. Si buscas tu alma gemela, caminar por la playa o la vera del río potenciará el deseo. Libra: tu pensamiento te permite organizar ideas y ver cómo tus acciones impactan en los demás. Esta semana tu salud será importante: tu cuerpo. tiene 70% de agua, así que cuídalo y asegúrate de beber suficiente líquido para mantener tu bienestar físico y emocional. Escorpio: una energía positiva que alimentará tu corazón. Establecerás una gran conexión muy especial con tus hijos o con un ser muy amado. Será un momento para que juegues y expreses tu inspiración creativa. Tu función psíquica es sentimiento, que permite conectar con las emociones. Sagitario: tu función psíquica es intuición, que te permite percibir posibilidades y patrones. Hoy mostrarás tu costado más comprensivo y estarás dispuesto a charlar de tus sentimientos profundos. Pon una fuente de agua en tu casa para mejorar la vibra de los ambientes. Capricornio: tu función psíquica es sensación, que te ayuda a atender lo concreto y real. Si emites mensajes de amor contribuirás a la creación de un mundo hermoso. Pero si son destructivos, generarás lo contrario. Tienes la capacidad de cambiar el mundo con una simple opción.