En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este jueves, 9 de abril de 2026. Lee tu predicción del día y entérate cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo. Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Feliz jueves! La Luna en Capricornio, apoyada por Venus en Tauro, nos recuerda que el esfuerzo trae recompensas. Disfrutemos del camino hacia nuestros objetivos, valorándonos y reconociendo nuestros recursos. Las actividades comerciales comienzan a reactivarse y podría surgir una transformación impulsada por energías que operan de manera sutil en segundo plano. Tendrás la capacidad de identificar lo que realmente tiene valor. Este es un momento favorable para conseguir financiamiento y gestionar recursos con una estrategia cautelosa. Tu atención se centrará en lo fundamental de las relaciones. Tendrás una comprensión más profunda de tu pareja o de un socio cercano, lo que te permitirá vislumbrar un futuro más esperanzador. El amor se transforma de una mera expectativa a manifestarse a través de acciones concretas. Estás completamente dedicado a lograr tus objetivos, pero también te das el permiso de disfrutar de ciertos placeres a lo largo del proceso. Buscas el equilibrio perfecto entre tu desarrollo profesional y el disfrute de tus logros. Progresarás con confianza utilizando tus habilidades más positivas y edificantes. Tu atractivo y gracia dejan una impresión a donde quiera que vayas. La educación, los viajes o nuevas experiencias pueden ampliar tus perspectivas. Tu imaginación florece y sentirás que la vida te guía suavemente hacia oportunidades emocionantes. Cuando el destino te presente instantes de alegría, no dudes en aceptar. Una persona influyente, probablemente mujer, podría asistirte en mejorar tus condiciones laborales, así que es importante que estés abierto a las oportunidades que surjan a tu alrededor. Además, es fundamental que te preocupes por tu bienestar: tu salud se beneficiará si priorizas el autocuidado. Generarás admiración y lo notarás. Estás en sintonía con una energía positiva y el mundo te refleja una imagen valiosa de ti. Podrías actualizar tu estilo, encontrar un pasatiempo o un medio creativo que, con el tiempo, se transforme en un camino importante. Es posible que surjan oportunidades o ayudas que te ayuden a embellecer tu hogar, decorarlo o trasladarte a un lugar más agradable y cómodo. Lo fundamental es que sentirás el apoyo de tus seres queridos. Además, podrías encontrar un secreto familiar que refuerce tu conexión con tus raíces. Hoy es posible que tengas charlas enriquecedoras. Ideas o personas agradables te inspirarán. El conocimiento se presentará de forma sutil, como un aroma que llena el aire. Aprovecha la oportunidad para alimentarte intelectualmente y disfrutar de la compañía de personas interesantes que se crucen en tu camino. Una persona muy especial podría traerte una revelación. Los gestos encantadores o los momentos que compartas te recordarán que la felicidad se encuentra en el aquí y ahora. A partir de esa comprensión, podrías tomar decisiones significativas. Hoy podría marcar el comienzo de un nuevo capítulo en el amor o en tu relación con tus hijos. El dinero puede aparecer como un obsequio o una sorpresa afortunada. Sin embargo, además de eso, descubrirás cómo manejar tus recursos de forma más ingeniosa en tu día a día, lo que permitirá que tu economía fluya de manera más abundante. Hoy notarás que tus avances materiales se materializan. Tu espíritu alcanza la paz al alinearse con su misión. Hoy notarás que refugiarte en tu espacio personal te brinda equilibrio y que tomarte un tiempo para descansar es igualmente importante. Este día te anima a reflexionar, a hacer paradas y a permitir que el cariño de tus seres queridos te apoye. Tus palabras brindarán consuelo a tu grupo de amigos. Hoy tienes la habilidad de aliviar tensiones y de cultivar cariño donde se necesita. Sin esfuerzo, pronunciarás algo afectuoso que transformará el ambiente. Tu presencia será como una flor que llena el espacio de fragancia. Aries: la llamada del tambor resuena con fuerza en tu signo y marca el inicio de una etapa de acción. Sentirás un gran ímpetu para tomar decisiones importantes y avanzar hacia lo que deseas conquistar. Utiliza esa energía para iniciar proyectos propios, evitando caer en pleitos innecesarios. Tauro: la llamada del tambor te invita a actuar con sabiduría. Durante este período será mejor mantenerte al margen de conflictos o luchas de poder. Lo que algunos podrían interpretar como debilidad será, en realidad, una prueba de tu fortaleza interior y de tu capacidad para perdonar. Géminis: el tambor marca un tiempo de intensa participación social. Te involucrarás en actividades junto a otras personas y compartirás proyectos dentro de tu círculo de amistades. Si surge un líder dentro del grupo, respeta su lugar. También podrías integrarte a un club o espacio deportivo. Cáncer: el tambor te impulsa a asumir un rol de liderazgo en lo profesional. Para conquistar el éxito deberás combinar determinación con perseverancia. Otros dependerán de tus decisiones y no tendrás la opción de retirarte. Si confías en tu instinto, podrás avanzar con firmeza y alcanzar la cima. Piscis: el tambor activa tu instinto para los negocios. Podrías encontrar oportunidades para mejorar tus ingresos o iniciar una actividad independiente. Si trabajas como empleado, será un buen momento para solicitar un aumento o bien ocuparte de que se reconozca tu valor. Acuario: la llamada del tambor despierta tu potencia mental. Tus palabras serán certeras y sabrás ir directo al punto. Aprovecha esta claridad para abordar temas importantes o resolver pendientes. Expresa lo que piensas con firmeza, pero evita entrar en discusiones o intentar imponer tu opinión. Leo: la llamada del tambor te impulsa a expandir tus horizontes. Podrías realizar un viaje o recibir oportunidades en otra región. Si practicas algún deporte, tendrás la energía necesaria para superar tus propias marcas. También podrías encontrar un guía o instructor que logre inspirarte. Virgo: el tambor resuena en el terreno de los recursos compartidos. Podrás realizar operaciones comerciales, aunque podrían surgir tensiones al momento de repartir beneficios. Si negocias con alguien más poderoso, asegúrate de que la ganancia valga la pena y evita desafíos imposibles. Libra: la llamada del tambor anuncia un período intenso en tus relaciones. Te rodearás de personas fuertes y apasionadas que despertarán tu interés, aunque algunas podrían intentar imponerse. Ese clima encendido te hará sentir muy deseado. Con tu estilo y encanto sabrás domar a las fieras. Escorpio: el tambor marca una etapa de mayor movimiento en tu vida laboral. Podrías ganar autonomía en tu trabajo o comenzar a desarrollar un nuevo oficio. Tendrás más energía, pero será importante dosificarla para evitar excesos. Cuida tu cuerpo y prepara bien los músculos antes de ejercitarte. Sagitario: la llamada del tambor enciende la pasión y anuncia conquistas en el terreno amoroso. Podrías vivir un romance intenso o destacar en competencias, juegos o actividades creativas. Si participas en torneos habrá lucimiento personal. Y si tienes hijos, prepárate para sentir orgullo. Capricornio: la llamada del tambor resuena en tu hogar y activa asuntos familiares. Podrías emprender refacciones, reorganizar tu espacio o impulsar decisiones importantes junto a los tuyos. Procura no imponerte. Marca tus límites con claridad y firmeza, pero evita caer en actitudes autoritarias.