En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este sábado, 21 de febrero de 2026. Lee tu predicción del día y entérate cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo. Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Feliz sábado! La Luna en Aries y Marte en Acuario nos impulsan a actuar con valentía e independencia, ideal para defender nuestros ideales altruistas. La vida social se convierte en un entorno de motivación e intercambio. Al relacionarte con los demás, sientes un impulso que te motiva a trascender tus límites y alcanzar mayor libertad. Los ideales que compartes cobran una fuerza renovada y guían de manera clara tus decisiones sobre las relaciones que estableces. Tu deseo de progresar en tu carrera y tu habilidad para liderar se fortalecen. Actúas de manera estratégica, reconociendo las conexiones y los medios adecuados para generar oportunidades. Tienes claro qué acciones tomar y en qué momento. Todo sugiere que estás en camino de alcanzar tu meta, utilizando tu intuición como una herramienta fundamental. Te posicionas en la delantera, dirigiendo iniciativas y explorando nuevas oportunidades. Tienes una visión orientada hacia el futuro y eres capaz de prever el ambiente social para fomentar transformaciones. Motivas a los demás con tu valentía y capacidad de actuar de manera independiente. Es momento de progresar sin esperar aprobación y dejar una marca. Se establece una conexión significativa entre tus metas materiales y una búsqueda de un propósito más profundo. En esta intersección, identificas tu misión y valoras lo que has alcanzado hasta ahora. Aprecia tus progresos y date el tiempo para descansar: recargar energías también fomenta el desarrollo y refuerza tu camino. Conoces a alguien que te motiva a comenzar un proyecto con potencial. Se presentan oportunidades para conectarte con influencias internacionales o áreas distantes. Es el momento de aventurarte, ampliar tus perspectivas y atreverte a lo desconocido. Fuera de tu zona de confort, hay oportunidades que enriquecerán tu visión. Una fuerte sensación de valentía y energía te invade. Afrontas los retos con la convicción de que cada dificultad fortalece tu carácter. Tu energía física y mental se sincronizan para abordar el problema de manera directa y resolver obstáculos. Te sientes revitalizado, con un control total sobre tu fuerza personal. Te invitas a experimentar las relaciones con valentía, originalidad e ingenio, sin buscar la validación de los demás. Te atreves a improvisar, a experimentar y a ser auténtico. Esta actitud renovadora transforma tu forma de interactuar y saca a la luz una parte sorprendente de ti que deja una impresión positiva en quienes están a tu alrededor. Tu familia está dispuesta a apoyarte en los retos diarios que se sienten más pesados cuando los enfrentas solo. Es un momento propicio para organizar y limpiar los espacios. Renovar el entorno, abrir las ventanas y permitir que el aire circule también ayuda a refrescar la energía cotidiana. Es un buen momento para actualizar tu hogar y hacerlo más ligero y práctico para todos. Reorganizar los espacios o añadir elementos que faciliten la vida diaria es una excelente idea. Además, invertir en electrodomésticos puede hacer que las tareas diarias sean más rápidas y mejorar la dinámica familiar. En el amor, te atreves a asumir riesgos mediante acciones y palabras atrevidas que asombran. Es el momento de lanzarte sin pensar demasiado y experimentar una relación que lleve tu impronta personal. La emoción del encuentro añade un toque épico a la conexión y crea recuerdos inolvidables para compartir con las futuras generaciones. Te sientes motivado y con una mente clara, lo que te permite comunicarte de manera directa. Tu mente y tu cuerpo están en perfecta armonía, brindándote agilidad. Te desplazas por tu entorno con facilidad, como si manejaras tu propia embarcación con total control. Desde una perspectiva tranquila, tu intuición se agudiza y te guía hacia posibilidades financieras. Una energía positiva te asiste en la gestión de tus cuentas, en la resolución de deudas y en la reducción de cargas. Esta sensación de desahogo se transforma en tu auténtica recompensa en este momento. Aries: algunos movimientos imprevistos en lo económico pueden sacudir planes y generar inquietud. Esta semana, el Caballo irrumpe para recordarte que no estás solo: apoyarte en un grupo o pedir ayuda abre salidas inesperadas. Compartir lo que te preocupa alivia la tensión y activas respuestas rápidas. Tauro: esta semana el Caballo llega para acelerar el ritmo y despertar ganas de encarar lo laboral de otra manera. Innovar suma, siempre que no te desconectes del entorno. Escuchar y acompañar procesos colectivos te permite renovar tu rol sin poner en juego tu posición. Géminis: con la irrupción del Caballo esta semana, aparecen oportunidades que avanzan más rápido que tus dudas. El temor a lo inestable no debería frenarte. Cuando algo entusiasma de verdad, moverte con decisión inaugura un nuevo escenario y deja atrás viejas vacilaciones. Cáncer: esta semana el Caballo mueve fuerzas intensas en lo colectivo y puede exponerte a tensiones que no te corresponden. Bajar el ruido externo y atender asuntos personales te permite sanar, activar recursos ocultos y resolver viejos enigmas. Piscis: esta semana el Caballo agita el entorno cercano y alguien inquieto puede alterar tu calma. Estás más permeable a absorber climas ajenos. Cuidar tu energía implica evitar el ruido innecesario y elegir espacios bien oxigenados para no sumar estrés a la psiquis. Acuario: con la irrupción del Caballo esta semana, movimientos en el ámbito familiar pueden tensionar tus planes personales. Tu mirada amplia y tu capacidad para pensar en frío serán claves. No permitas que cambios temporales te aparten de un propósito mayor. Leo: esta semana el Caballo irrumpe y reordena tus prioridades, generando cierta inestabilidad en los vínculos. El vértigo no favorece acuerdos ni encuentros, así que evita dejar a alguien importante en suspenso. La apertura y un gesto solidario pueden oxigenar el clima amoroso. Virgo: esta semana el Caballo despierta el deseo de escapar, viajar o cambiar de aire. Si no es posible hacerlo ahora, dispersarte no ayudará. Canaliza esa inquietud con creatividad: pequeños ajustes en la rutina pueden renovar tu día a día y devolver entusiasmo sin irte lejos. Libra: con la llegada del Caballo esta semana, el amor puede aparecer de forma inesperada. Atención a las reacciones impulsivas: apurarte podría arruinar una buena oportunidad. Si hay hijos, acompaña sin presionar experiencias que necesitan manifestarse con creatividad. Escorpio: esta semana el Caballo agita el clima familiar y trae influencias externas que pueden generar tensión. Mantener la unión y actuar con solidaridad será clave. Si alguien cercano necesita explorar nuevos rumbos, acompañar sin controlar promueve los vínculos y aliviana conflictos. Sagitario: esta semana el Caballo irrumpe en la vida doméstica y puede traer algún imprevisto que altere planes de diversión. Un desperfecto o contratiempo pide ingenio y humor. Improvisar opciones y soluciones será más efectivo que exasperarte. Hacer una pausa permite que la risa continúe. Capricornio: esta semana el Caballo despierta impulsos arriesgados ligados al placer o al dinero. Conviene evitar apuestas y decisiones financieras apresuradas. Mantenerte fiel a tu proyecto económico te protege de complicaciones. Elegir con conciencia hoy te ahorra inquietudes mayores más adelante.