En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este lunes, 5 de enero de 2026. Lee tu predicción del día y averigua cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo.

Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Feliz inicio de semana! La Luna en Leo nos motiva a brillar y buscar amor. Aunque el reconocimiento externo no siempre llegue, el verdadero valor comienza en nuestro interior. Conecta con tu corazón y deja que tu talento resplandezca. ¡Muéstraselo al mundo!

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este lunes

Horóscopo para Aries

Tu originalidad y creatividad destacarán entre los demás, permitiéndote brillar con un encanto único. Experimentarás el deseo de jugar, moverte con elegancia y revivir esa chispa de tu infancia. Además, observarás cómo la conexión con tu hijo se profundiza y se fortalece.

Horóscopo para Tauro

El cosmos se dispondrá de tal manera que te sientas protegido, respaldado y satisfecho con tu herencia familiar. Sentimientos reprimidos emergerán, permitiéndote sanar viejas heridas emocionales. Este es un momento propicio para ordenar y purificar tu hogar, de modo que la energía fluya de manera brillante.

Horóscopo para Géminis

Tu disposición para el intercambio se expandirá considerablemente. Será perfecto para involucrarte en charlas que estimulen tu intelecto y en actividades que aviven tu curiosidad. La interacción con tus colegas se volverá más intensa, haciéndote sentir parte de un grupo.

Horóscopo para Cáncer

Con la influencia de la Luna en el ámbito financiero, sentirás un impulso significativo hacia el éxito. Tu dedicación será reconocida y apreciada, por lo que es un momento ideal para pensar en solicitar un aumento o manifestar tus aspiraciones de avanzar en tu empleo.

Horóscopo de Leo

Con la Luna en tu signo hoy, tienes una ventaja especial; experimentarás una agradable combinación de energía y felicidad. Tu corazón bondadoso latirá intensamente y esa energía se irradiará hacia quienes te rodean. Aprovecha este ambiente de entusiasmo para iniciar nuevos proyectos.

Horóscopo de Virgo

Hoy es un día enfocado en la limpieza del ego y el desarrollo espiritual. En lo más profundo de tu ser, se producirá una revelación significativa. Tras confrontar y superar tus luchas internas, experimentarás una sensación de felicidad al finalizar esta fase.

Horóscopo de Libra

Este es el momento perfecto para relacionarte con otros y unirte a proyectos junto a tus amigos o en equipo. Las vivencias compartidas te permitirán ampliar tu visión del futuro. Permite que la energía de quienes te rodean nutra tu corazón y te brinde el impulso que requieres.

Horóscopo de Escorpio

Tu capacidad de liderazgo y tu autoridad serán fundamentales para enfrentar los retos que se presenten. Utiliza ese poder con nobleza, priorizando la generosidad sobre la imposición. El reconocimiento será una consecuencia natural de tu trabajo. Permítete disfrutar de ello y valorar todo lo que has logrado.

Horóscopo para Capricornio

Con la Luna en el área de las energías ocultas, tu intuición se agudizará y se incrementará la probabilidad de obtener ingresos adicionales. Si estás analizando un emprendimiento y requieres más fondos, podrías pensar en una inversión compartida o en el apoyo financiero de una entidad relevante.

Horóscopo para Sagitario

Los signos de fuego, como tú, se beneficiarán de la energía favorable de esta luna. Por lo tanto, es el momento perfecto para crecer y tener plena confianza en tu singular potencial. Todo se desarrollará de acuerdo a lo que esperas, así que permite que tu pasión interna te guíe.

Horóscopo para Acuario

Con la Luna en movimiento por Leo, tu signo opuesto, experimentarás un intenso anhelo de pasar tiempo con alguien especial. Si tienes pareja, le otorgarás la relevancia que merece en tu vida. Y si estás soltero, la presencia de una persona carismática atraerá tu interés.

Horóscopo para Piscis

Incorpora tu corazón en cada acción que realices a lo largo del día y verás cómo tus dificultades se van solucionando. Piensa en la posibilidad de emprender un oficio por tu cuenta. Al enfocarte en algo que realmente te entusiasme, experimentarás una mayor satisfacción personal y tu día a día se convertirá en una oportunidad para mejorar tu creatividad.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : las arenas del Dakar te susurran desde Senegal: la carrera es ardua, pero la determinación te guía. Cada paso firme y cada decisión sólida forjan influencia. Asume responsabilidades y recuerda: el verdadero logro se construye reconociendo la autoridad que te otorga la experiencia.

Tauro : las arenas del Gobi, en Mongolia, revelan: la búsqueda de la verdad exige paciencia y mente receptiva. No te encierres en una sola idea; usa la estructura del terreno para crecer. Aprende a adaptarte y a cultivar desarrollo con constancia y serenidad.

Géminis : las arenas de Sonora, que recorren México y Estados Unidos, recuerdan: el poder de transformación es la brújula. Astucia, seducción y coraje cambian condiciones que parecían imposibles. Observa, actúa y negocia con estrategia; el ingenio convierte cada transacción en un triunfo personal.

Cáncer : las arenas del Atacama, en Chile, guían: en el amor y la compañía, cada sensación es un oasis de aprendizaje. Protege tu poder y tu espacio. Solo acompaña a quienes respeten y aporten valor; cada paso firme consolida tus relaciones con perspectivas a largo plazo.

Piscis : las arenas del Thar, en India, celebran encuentros y amistades. Conversaciones importantes aportan ideas que te enriquecen. La variedad de gente estimula tu curiosidad y tu deseo de progreso. El intercambio se vuelve motor y un vehículo que te conduce hacia nuevas posibilidades.

Acuario : las arenas de Wadi Rum, en Jordania, muestran que la introspección es tu refugio. No temas cancelar compromisos: necesitas escucharte. La soledad se vuelve un consejero invisible que sostiene y orienta. Confía en tu poder espiritual; tu maduración interior será el faro de tu siguiente etapa.

Leo : las arenas del Sahara, en Argelia, susurran que escuches tu cuerpo. Si aparecen tensiones en espalda o zona lumbar, atiéndelas sin demora. Quizás sea hora de renovar hábitos o hasta tu colchón. Cuidarte ahora es la base para sostener todo lo que deseas construir.

Virgo : las arenas del Namib, en Namibia, te invitan a mostrar lo que amas. Si alguien es valioso para ti, exprésalo sin reservas. Deja salir esas capas admirables de tu personalidad. El canto, la escritura o tus talentos serán puentes luminosos para conectar de adentro hacia afuera.

Libra : las arenas del Desierto Blanco, en Egipto, despiertan memorias que parecían dormidas. Viejos sucesos vuelven y mueven emociones intensas. Sientes la presencia de tus ancestros y el orgullo de sus valores. Es como desenterrar un tesoro que te recuerda quién eres y de dónde vienes.

Escorpio : las arenas del desierto de Arabia Saudita, aconsejan rodearte de personas responsables. Escuchar la voz de la experiencia te ayudará a pensar con mayor madurez. Ordena trámites pendientes, revisa papeles y pon tus documentos en regla. La claridad administrativa liberará tu mente.

Sagitario : las arenas del Negev, en Israel, anuncian apoyo económico familiar. Es momento de construir bases sólidas y administrar con prudencia. Ahorra, revisa gastos y usa tu sentido común. La estabilidad nace de pequeñas decisiones conscientes que consolidan tu camino financiero.