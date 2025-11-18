Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este lunes, 17 de noviembre de 2025 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros.

En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio).

¡Feliz lunes! Iniciamos la tercera semana de noviembre con una alineación astrológica que fomenta la inspiración y la madurez emocional.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este lunes

Horóscopo para Aries

Tus conexiones se vuelven importantes y se presentarán oportunidades para conocer a nuevas personas y unirte a proyectos conjuntos. La colaboración será fundamental en este día. Busca consensos que alineen intereses, fomentando relaciones y enriqueciendo tu vida mediante intercambios beneficiosos.

Horóscopo para Tauro

Es un momento ideal para adoptar mejores hábitos, comenzar una dieta más saludable y enfocarte en ejercicios de equilibrio y estiramiento. También puedes aprovechar para mimar tu piel con una mascarilla hecha en casa, logrando un cutis más tonificado y luminoso, mientras tu bienestar físico y estético se desarrolla.

Horóscopo para Géminis

El flirteo y la seducción serán el centro de atención en tu jornada. Te sentirás atraído por una persona que conocerás en un evento o celebración y harás lo que esté a tu alcance para llamar su atención. Deja ver tu lado más amable, sonriente y encantador, permitiendo que tu encanto natural resplandezca.

Horóscopo para Cáncer

En el seno de la familia, cada miembro compartirá su perspectiva con respeto y disposición. Tu casa se transformará en un lugar perfecto para encuentros sociales, donde reine la armonía. Asimismo, tu creatividad inspirará nuevas ideas para embellecer los espacios, logrando que todo se vea cálido y atractivo.

Horóscopo de Leo

Te relacionarás con individuos que tienen intereses y afinidades similares, dándote la oportunidad de aprender mucho de tus interacciones. Si deseas establecer conexiones, es importante que expreses tus ideas de manera más amable. La empatía y la capacidad de escuchar serán fundamentales en tu comunicación.

Horóscopo de Virgo

Si estás pensando en emprender un negocio, considera la posibilidad de asociarte con otras personas, ya que trabajar en conjunto puede aumentar los recursos y las oportunidades. No te preocupes por el dinero: confía en el curso natural de las circunstancias y aprovecha al máximo lo que la vida te ofrece en este momento.

Horóscopo de Libra

La Luna está en tu signo, potenciando tu energía y armonía interna. Tendrás un impulso renovado para iniciar nuevos proyectos y abordar tus tareas con alegría. Tu actitud optimista te permitirá contar con el apoyo de las personas a tu alrededor, facilitando el trabajo en equipo.

Horóscopo de Escorpio

Te conectarás con alguien que te resultará conocido, como si fuera un encuentro del destino. Si tienes temas sin resolver en tus relaciones, en lugar de reaccionar de inmediato, tómate un tiempo para pensar y evaluar la situación. Este momento de reflexión te ayudará a restablecer tu equilibrio interno.

Horóscopo para Capricornio

Tu experiencia te brinda reconocimiento y prestigio, lo que genera oportunidades laborales atractivas. Si eres autónomo, es fundamental establecer contactos y relaciones públicas para afianzar tu carrera. Presta atención a la imagen que presentas: una apariencia sofisticada facilitará el acceso a nuevas oportunidades y fortalecerá tu posición.

Crisis en Estados Unidos | Estas son las mega empresas americanas que ahora están en propiedad de China: la lista completa

Horóscopo para Sagitario

Tu vida social se expande y te sentirás satisfecho al involucrarte en actividades en grupo o proyectos colaborativos. Diriges tu energía hacia el logro de objetivos compartidos. No obstante, es importante que no te concentres únicamente en lo superficial; tu contribución real consistirá en crear entornos donde todos tengan la oportunidad de participar de manera justa.

Horóscopo para Acuario

El amor puede nacer durante viajes o mediante el contacto con personas de diferentes lugares y culturas. Apreciarás la conexión en ideales y el respeto por las creencias de los demás. Tu naturaleza libre y tu deseo de justicia se manifestarán en relaciones auténticas y motivadoras.

Horóscopo para Piscis

Es hora de establecer consensos sobre cuestiones de propiedad compartida o temas legales. Mantener la serenidad en momentos de tensión te fortalecerá. Suelta relaciones o circunstancias que ya han cumplido su propósito, abriendo espacio para que nuevas vivencias te impacten de manera positiva desde el interior.

Fin a las canas para siempre: el tinte vegetal y casero que puede cubrirlas sin ningún tipo de químico

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries: tu vida íntima gana intensidad. Oya te impulsa a dejar prejuicios y hablar sin miedo sobre lo que realmente deseas. Una conversación profunda puede abrir puertas nuevas. También habrá cambios ligados a herencias o bienes compartidos que marcarán una nueva fase emocional.

Tauro: oya te invita a liberar lo que pesa sin olvidar al otro. Escuchar en profundidad será esencial: una verdad en tus vínculos, de pareja, socio o colega, saldrá a la luz. Este movimiento traerá el inicio de una etapa más auténtica en tus conexiones.

Géminis: esta renovación que propone Oya te ayudará a sanar. Buen momento para soltar hábitos que drenan tu energía o mantener rutinas más limpias. Algo del pasado deja de tener poder sobre ti, dándote una sensación de potencia y bienestar físico, mental y emocional.

Cáncer: oya te pide escuchar tu deseo más profundo antes de avanzar. Si hay romance, vivirás la pasión siguiendo tu curiosidad y sin miedo al juicio ajeno. Con tus hijos, o quienes sientas como tales, demostrarás tu amor desde la conversación y la entrega a fondo.

Piscis: oya te invita a seguir los vientos del cambio y avanzar hacia nuevos horizontes. Viajes, estudios o vínculos con otras culturas te abrirán la mente. Deja que la intuición guíe tus pasos. Este movimiento te conducirá hacia un dialogo más libre con el mundo.

Acuario: este ciclo te lleva a romper mandatos familiares y expresar tu verdadera ambición. Oya te inspira a destacar en tu profesión y asumir el control de tu vida. Grandes logros se vislumbran si apuestas a tu capacidad. Es un giro en la rueda del destino que te lleva al éxito.

Leo: el pasado regresa con fuerza y te invita a bucear en tu mundo emocional. Oya te impulsa a tener esa charla pendiente con tu familia, sumergirte en tus raíces y sanar viejas memorias. Mirar atrás con actitud de aprendizaje te permitirá soltar y restaurar una base más potente.

Virgo: el portal de Oya te liberara de juicios mentales y te anima a atreverte un poco más. Serás profundo, ingenioso y sagaz al comunicar lo que piensas. Compartir un secreto o una verdad guardada aliviará tu mente. De ese gesto nacerá una transformación.

Libra: un impulso de renovación económica te mueve a buscar nuevas fuentes de ingreso. Oya te inspira a valorar tus talentos y usar tu inteligencia estratégica. Dejarás atrás temores de escasez y abrirás caminos prósperos con sagacidad y audacia. El cambio comienza dentro de ti.

Escorpio: este portal te coloca en el centro de la escena. Oya te recuerda tu poder transformador: alinear mente, cuerpo y emociones te devolverá el control. Deja atrás lo que te limita, suelta viejos miedos y asume tu fuerza. Desde esa liberación, comenzarás a abrir caminos nuevos.

Sagitario: oya te brinda la oportunidad de sanar una herida física o emocional que aún te frena. Su energía curativa limpia y renueva. Si lastimaste con tus palabras, repáralo. Este será un tiempo ideal para canalizar fuerzas espirituales y transformar el dolor en crecimiento interior.

Capricornio: oya te abre caminos a nuevas amistades y modos de pensar. Conocerás personas que amplían tus perspectivas y despiertan tu curiosidad. Sal de los grupos habituales y atrévete a experimentar. A través de los otros descubrirás oportunidades que te conectarán con un propósito renovado.