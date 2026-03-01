Una decisión electoral en Texas transforma el panorama fiscal para miles de familias: el Gobierno prohíbe el impuesto a la herencia y blinda por vía constitucional que los hijos puedan recibir la herencia completa sin la obligación de pagar ningún impuesto estatal por tal concepto. La medida fue aprobada en las urnas y limita futuras acciones del poder legislativo. Una reforma impide la creación de tributos sobre la transmisión de bienes tras el fallecimiento de un individuo, abarcando impuestos a la herencia, al patrimonio sucesorio o a las donaciones. Este cambio representa una definición crucial sobre cómo se transferirán propiedades y activos en el estado. La Proposición 8, también conocida como House Joint Resolution 2, modifica la Constitución estatal para prohibir que la Legislatura imponiendo un impuesto sobre una herencia, sucesión, legado o transferencia de bienes por causa de muerte. En términos prácticos, esto implica que: A nivel estatal en Texas, los herederos —incluidos los hijos— podrán recibir la herencia completa sin pagar un impuesto estatal por ese concepto, ya que la nueva enmienda bloquea su creación en el futuro.