El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial sobre las consecuencias de que un ciudadano o extranjero tributante reciba un aviso donde se manifieste la intención de embargar una vivienda o propiedad y no responda cuanto antes para solucionar la obligación de otra manera. Cuando se entrega la factura y pasados los 30 días no se realizan acuerdos alternativos para saldar la deuda, las autoridades pueden efectivizar la medida y vender la vivienda para reembolsarse el monto adeudado. Antes de proceder con un embargo -la incautación legal de los bienes de un contribuyente para saldar su deuda tributaria- el IRS espera las siguientes etapas: Cuando el IRS embarga una vivienda, establece un precio mínimo de venta y proporciona al contribuyente una copia del cálculo, permitiéndole así la oportunidad de impugnar el valor de mercado. En general, la oferta mínima es del 80% o más del valor del bien menos los gravámenes que se apliquen. Posteriormente, la agencia federal comunica la venta a través de periódicos locales o boletines públicos. Las autoridades enfatizan entonces en la importancia de comunicarse con urgencia al recibir la alerta de embargo para evitar que la medida se lleve a cabo y trabajar en un plan bipartito que permita cumplir con la obligación sin comprometer el bien. Las ganancias de esta operación cubren primero los gastos de realizarla y luego la deuda tributaria del IRS. En caso de que sobre dinero, la agencia brindará instrucciones para cobrar el dinero.