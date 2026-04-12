El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica a todos los contribuyentes la importancia de responder a tiempo los avisos de cobro que envía el organismo a domicilio para notificar cuando se está en falta con el cumplimiento de una obligación tributaria. Cuando ya hay un gravamen impuesto, recibir un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia es una señal de alerta: si no se responde con prontitud para resolver la deuda o establecer un plan alternativo, se determinará que un embargo es la próxima acción a tomar. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, se indica. En ese marco, bajo el amparo Código de Impuestos Internos (IRC) en su sección 6331, cualquier propiedad sobre la que se aplicó un gravamen puede ser embargada, a no ser que por algún motivo esa propiedad esté exenta. La indicación es comunicarse de inmediato con el organismo para resolver la deuda tributaria y pedir la liberación del embargo. Al ponerse en contacto con el organismo, es posible que se pueda trabajar de forma bipartita para solucionar el pendiente de manera alternativa y evitar que la medida se oficialice. Según se indica, la sanción puede liberarse cuando se determina que Es importante destacar que, si la medida se libera por cualquier motivo que no sea el primero, la deuda deberá pagarse de todas formas para evitar que vuelva a imponerse la penalización.