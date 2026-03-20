Una disposición estatal en California puso en marcha un cheque de estímulo de 10,000 dólares con el fin de asistir económicamente a los artistas del condado de Sacramento. Se trata de una iniciativa que comenzó el 1 de septiembre del 2025 y cuyos pagos se mantendrán vigentes a lo largo del 2026. Las autoridades estatales de California pusieron en marcha el Programa de Becas de Crecimiento Creativo, fue diseñado por la Oficina de Artes y Cultura (OAC) con el fin de impulsar el trabajo de creadores en múltiples disciplinas. Con un presupuesto de $2.04 millones de dólares, se seleccionaron 200 beneficiarios que recibirán los pagos hasta agosto de 2026. Este apoyo busca dar estabilidad a profesionales que trabajan en áreas como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño, artes visuales, artesanía y otras expresiones culturales incluidas en las 13 disciplinas reconocidas. La convocatoria para inscribirse cerró en junio de 2025, pero los pagos se extienden hasta agosto de 2026, por lo que quienes se mantengan en el programa recibirán el dinero en durante los próximos meses. Quienes aplicaron debían cumplir con las siguientes condiciones: El cheque de 850 dólares en California no está condicionado a un uso específico. De acuerdo con las normativas de la OAC, cada artista podrá destinarlo a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa. Con un esquema que se prolongará hasta agosto de 2026, este programa se convierte en una de las iniciativas más relevantes de apoyo a la cultura en Estados Unidos durante 2025-2026.