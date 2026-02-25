El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos inició el pasado 26 de enero la temporada de presentación de impuestos 2026, momento en el que los contribuyentes proporcionan sus declaraciones, saldan obligaciones pendientes y reclaman créditos para los que se consideren elegibles. En ese sentido, la agencia recaudadora advierte sobre las penalizaciones que pueden aplicarse cuando las deudas pendientes intentan saldarse con cuentas financieras que no disponen de los fondos suficientes para que la operación pueda concretarse. De intentar realizar la gestión sin el dinero requerido, IRS aplicará una multa basada directamente en el monto que no pudo ser debitado. “La multa por cheque rechazado u otra forma de pago se aplica si no tiene suficiente dinero en su cuenta bancaria para cubrir el pago que realizó por el impuesto que debe”, indica IRS. En estas situaciones, el banco deshonra y rebota el cheque o el pago electrónico, calificando el monto como “impago”. Cuando se intente pagar sin fondos un impuesto menor a USD 1250, la multa será igual al monto adeudado o USD 25, lo que resulte menor. En el caso contrario, si el pendiente es de USD 1250 o más, la multa será un 2% de lo que debía abonarse. Es importante considerar que en el momento en el que se entrega la sanción, la agencia especifica cuál es el plazo para saldar esta multa y evitar que comiencen a acumularse intereses. La penalización puede quedar sin efecto si el contribuyente puede probar que la operación se realizó de buena fe y que existían suficientes motivos para creer que se disponía del dinero necesario. Para esto se debe IRS revisará la declaración presentada y se pondrá en contacto para notificar la decisión final.