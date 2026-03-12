El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene informados a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial sobre las consecuencias de recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia y no responder con inmediatez. Cuando no se trabaja en conjunto para resolver las deudas pendientes, IRS puede determinar que es necesario imponer un embargo para satisfacer la obligación: “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, detalla el organismo. En ese sentido, si la agencia toma la decisión de aplicar un embargo de tipo bancario, los bienes de la cuenta y las tarjetas de débito asociadas se congelarán automáticamente en el momento en el que se entregue el aviso a nombre del contribuyente. Según lo especifican las autoridades, luego de que IRS emita un embargo sobre una cuenta bancaria tendrán que aguardarse aguardará 21 días antes de sustraer los fondos. “Cuando existe un embargo bancario, esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades. El plazo de 21 días está pautado por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tiene como finalidad que el contribuyente se comunique con la agencia y establezca un plan de pagos que demuestre la intención de saldar la deuda o para notificar al IRS en caso de que haya algún error en la aplicación del embargo. La penalización puede quedar sin efecto en alguna de las siguientes situaciones En caso de que el embargo se libere, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS