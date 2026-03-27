El Gobierno de Texas indica a través de su sitio web oficial a todos los residentes del estado bajo qué circunstancias pueden embargarse bienes y cuentas bancarias para saldar deudas. De acuerdo con la Fiscalía General de Texas, pueden ejecutarse cobros forzosos sobre activos financieros, bienes registrables y documentos oficiales como parte del sistema estatal de cobro de manutención infantil. Podrán embargar cuentas bancarias y bienes de padres no custodios que figuran en la lista oficial de deudores de manutención infantil de Texas y mantienen su obligación vigente. Esto habilita al estado a actuar sobre cuentas bancarias, tarjetas, vehículos y otros bienes sin que se requiera notificación previa. En la lista de medidas amparadas por estas deudas se incluye Esto puede verificarse a través de la página oficial de deudores de manutención infantil del estado de Texas, administrada por la Fiscalía General. Allí se publican los casos que habilitan embargos de cuentas, tarjetas y vehículos durante febrero. Para evitar o levantar las medidas, el Estado indica regularizar la deuda de pensión alimentaria o acordar un plan de pagos cuanto antes. Una vez acreditado el cumplimiento, pueden retirarse los embargos y restituirse licencias y servicios financieros afectados.