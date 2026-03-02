El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene publicadas en su sitio web oficial las sanciones que se aplicarán a los contribuyentes que durante esta temporada fiscal presenten declaraciones de impuestos mal completadas. Cuando la agencia tributaria detecte incumplimientos, enviará hogar por hogar un aviso notificando a los tributantes sobre su error y brindando instrucciones sobre cómo proceder en estas situaciones. La agencia tributaria especifica que se aplicará una multa cuando se exija la devolución de impuestos o un crédito fiscal para el que en verdad no se califica. Esta sanción se impone, por ejemplo, cuando se ignoran reglas fiscales al punto de que las autoridades consideran que no se realizó un esfuerzo razonable para comprobar la veracidad de un beneficio que parece demasiado bueno para ser verdad. La sanción será representativa del 20% del pago que no se realizó en su totalidad de manera correcta debido al incumplimiento de la normativa. Según se especifica, la multa puede ser eliminada o reducida cuando se considera que el tributante actuó de buena fe al reclamar el crédito o deducción de manera incorrecta. La instrucción en estas situaciones es contactarse con el número que figura en el aviso recibido e indicar a las autoridades los motivos por los que se cometió el error originalmente.